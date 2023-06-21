HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Teşekkür sözlerini hatırlattı, 'Ne zaman yüzebileceksiniz?' diyerek çıkıştı! AK Parti'den Tunç Soyer'e "İzmir körfezi" tepkisi

Teşekkür sözlerini hatırlattı, 'Ne zaman yüzebileceksiniz?' diyerek çıkıştı! AK Parti'den Tunç Soyer'e "İzmir körfezi" tepkisi

21.06.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve koku sorununa dair çözüm arayışı kapsamında yeni adımlar atılırken İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hükümetten bu yatırımlara destek olmasını bekliyoruz ama böyle olmayacağını tahmin ediyoruz. O yüzden gölge etmesinler, başka ihsan istemiyoruz" dedi. Soyer'in bu sözlerine AK Parti'den tepki gecikmedi. AK Partili Hamza Dağ, Soyer'e "5 yıllık görev süreniz bitmek üzere. Körfez’de ne zaman yüzebileceksiniz?" diye sordu.

Teşekkür sözlerini hatırlattı, 'Ne zaman yüzebileceksiniz?' diyerek çıkıştı! AK Parti'den Tunç Soyer'e "İzmir körfezi" tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz Projesi temel atma töreninde konuştu. Konuşmasında "Yüzülebilir körfez" hedefi ve İzmir'deki koku sorununu kökten çözmek için devasa yatırımlar yapıldığını belirten Soyer, "Hükümetten de İzmir'in geleceğine yapılan bu yatırımlara destek olmalarını bekliyoruz. Fakat bu güne kadar yaşadığımız tecrübelerimizden yazık ki böyle olmayacağını tahmin ediyoruz. O yüzden gölge etmesinler, başka ihsan istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başlıksız-3

AK PARTİLİ DAĞ: BU NASIL BİR AKIL TUTULMASI?

Soyer'in bu açıklamasına AK Parti'den tepki geldi. Soyer'in geçmişte yaptığı bir konuşmada Çiğli Arıtma Tesisi 4. Faz 2. ikmal inşaatında kullanılacak hazine garantisiz dış kredi kullanma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bekledikleri izin için destek vermesi nedeniyle kendisine teşekkür ettiği sözleri de hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Soyer'e şu sözlerle tepki gösterdi:

"Daha önce Buca Metrosu, Çiğli Tramvayı, Özkanlar Pazaryeri ve Çiğli Arıtma Tesisi’nin 4. Ünitesi gibi birçok önemli projede İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önünü açarak işini kolaylaştırdık. Dün desteklerimiz için teşekkür ederken bugün gölge etmeyin demek nasıl bir akıl tutulmasıdır? Körfez’de kirliliğin ve kokunun temel sebebi CHP’nin İzmir’deki belediyecilik anlayışının istikrarlı beceriksizliğidir.

klasdjal

"KÖRFEZDE NE ZAMAN YÜZEBİLECEKİSİNİZ SAYIN TUNÇ SOYER?"

Sayın Tunç Soyer, 5 yıllık görev süreniz bitmek üzere. Körfez’de ne zaman yüzebileceksiniz? Eğer bu işin altından kalkamayacaksanız, hükümetimiz “Yüzülebilir Körfez” için yeterli kapasiteye de projeye de sahiptir."

sdlşsa

İlginizi Çekebilir

Alkol masasında "anlık olarak" bulunmuş! Görüntüler infial yaratmıştı

Alkol masasında "anlık olarak" bulunmuş! Görüntüler infial yaratmıştı

 Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

 CHP’de kritik toplantı! İl başkanlarından ‘Ekrem İmamoğlu’ yorumu…

CHP’de kritik toplantı! İl başkanlarından ‘Ekrem İmamoğlu’ yorumu…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! İlk kare...Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! İlk kare...
Bahçeli'den çok konuşulacak 'faiz' çıkışı! Bahçeli'den çok konuşulacak 'faiz' çıkışı!
İğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, yabancı uyrukluyu evden polis çıkarttıİğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, yabancı uyrukluyu evden polis çıkarttı
Anahtar Kelimeler:
Tunç Soyer İzmir Hamza Dağ

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Erdoğan'dan MKYK'da 'İmamoğlu ve Yavaş' sözleri!

Erdoğan'dan MKYK'da 'İmamoğlu ve Yavaş' sözleri!

Bakan açıkladı: "Sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek"

Bakan açıkladı: "Sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek"

Dünyanın gözü orada! Kayıp denizaltıyla ilgili yeni gelişme...

Dünyanın gözü orada! Kayıp denizaltıyla ilgili yeni gelişme...

İzmir’deki katliamda flaş gelişme! O cani tutuklandı!

İzmir’deki katliamda flaş gelişme! O cani tutuklandı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Ölüp yeniden hayata döndüğünü söyledi! “3 dakika boyunca ölüydüm”

Ölüp yeniden hayata döndüğünü söyledi! “3 dakika boyunca ölüydüm”

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.