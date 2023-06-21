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Düğünde alkol masasında dans ettirilmişti! İnfial yaratan görüntüler için avukattan dikkat çeken sözler: "Anlık olarak masada bulunuyor"

21.06.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yaşanan iğrenç olayda bir düğünde çekilen görüntülerde 7 yaşındaki D. D.'nin alkol masası üzerine çıkarılıp dans ettiği görülmüş, görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, D. D. hakkında koruma altına alınma kararı çıkarttı ancak D. D. bulunamadı. D. D.'nin birinci derece akrabaları dahil 4 kişinin gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi. Ailenin avukatı dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Düğünde alkol masasında dans ettirilmişti! İnfial yaratan görüntüler için avukattan dikkat çeken sözler: "Anlık olarak masada bulunuyor"

Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili D. D.'nin anne ve babasının şikayetinin olmadığı öğrenildi. Aile avukatı Mustafa Temmuz Ceyhan, görüntüler için "Özellikle önem arz ediyor ki Roman asıllı Türkiye vatandaşlarımızın bir düğününde çekildiler" dedi. Olayın "kamuoyu tarafından tamamen yanlış yorumlandığını" savunan Ceyhan, "Anlık olarak küçük kız çocuğu masada bulunuyor. Oradaki masada bulunan herkes kız çocuğunun yakın derecede akrabası" diye konuştu.

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KÜÇÜK KIZ HALEN BULUNAMADI

Kentte 25 gün önce yapılan bir düğünde bir kişi sosyal medya hesabından, D.D. isimli kız çocuğunun alkol alınan masa üzerinde oynatıldığı görüntüleri paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kez izlendi ve birçok kişi tarafından tepki topladı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, görüntülerde yer alan 4 kişiyi gözaltına alındı. Kız çocuğunun yakın akrabası olduğu öğrenilen şüpheliler, serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınma kararı çıkan D.D. ise henüz bulunamadı.

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"KAMUOYU GERÇEĞİ YANLIŞ ANLADI"

Konuyla ilgili açıklama yapan kız çocuğunun aile avukatı Mustafa Temmuz Ceyhan, "Kamuoyunda bir videonun, sosyal medyaya servis edilmesi sonucunda küçük bir kız çocuğunun mağdur olduğu iddiası sonucunda yapılan soruşturmada küçük kız çocuğu ve ailesinin vekilliğini üstlendim. Olay tamamen kamuoyu tarafından yanlış yorumlanmıştır. Tabii ki kamuoyumuzun küçük bir kız çocuğunun mağdur olma ihtimalini gözeterek gerekli tepkiyi göstermesi doğrudur. Fakat kamuoyu tarafından olayın somut gerçeği yanlış anlaşılmıştır. Olay, sadece tamamen akrabalardan oluşan bir düğün ortamında, özellikle önem arz ediyor ki Roman asıllı Türkiye vatandaşlarımızın bir düğününde çekilmiş görüntülerdir" diye konuştu.

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"KIZ ÇOCUĞU ANLIK OLARAK MASADA BULUNUYOR"

Düğünde bulunan herkesin yakın derecede akraba olduklarını belirten Ceyhan şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir etnik köken, din, dil ve ırk, küçük bir kız çocuğunun alkollü bir ortamda bulunmasını meşrulaştıramaz. Fakat mevcut olayda kesinlikle herhangi istismar veya diğer iddialar gibi somut bir durum mevcut değildir. Anlık olarak küçük kız çocuğu masada bulunuyor. Oradaki masada bulunan herkes kız çocuğunun yakın derecede akrabası. Çocuğun annesi ve babasının bir şikayeti yok. Konuyla ilgili 4 gözaltı gerçekleşti. Bu gözaltı sonuçlarında da hem savcılık makamı hem ilgili kurumlar, gözaltına alınan şahısların küçük kız çocuğunun birinci derecede akrabası olduklarından ve aynı zamanda ortada herhangi bir suç teşkil eden bir eylemin gerçekleşmediğinin anlaşılması sonrasında bu kişiler serbest bırakılmıştır. Şu an dosyada gizli kararı da mevcut. O yüzden ilgili işlemler kurumlarımız tarafından hassasiyetle devam ettiriliyor. Bu konuda ailenin herhangi bir ihmali mevcut değildir. İlgili şahısların ifadesi alınması sonrasında ailenin herhangi bir özen ve bakma yükümlülüğünü ihlal etmediği de gerekli makamlar tarafından anlaşılmış bulunmaktadır."

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"İSTİSMAR VEYA SUÇ TEŞKİL EDEN BİR EYLEM BULUNMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Ceyhan şöyle devam etti:

"Uzun yıllar boyunca hem Türkiye televizyonlarımızda hem de kamuoyumuzda olsun, Roman vatandaşlarımız kabul görmüştür. Hatta Roman vatandaşlarımızın hakkında diziler, filmler çekilmiştir. Roman vatandaşlarımızın etnik kökenleri, yaşam tarzları gereğince dans ve müziğe olan ilgileri herkes tarafından bilinmekte. Bundan dolayı Roman vatandaşlarımızın yaşama şekilleri göz önüne alındığında hiçbir istismarın mevcut olmadığı bir durum ortaya gelmiştir. Fakat bu düğünün sadece belli bir kısmının sosyal medyaya servis edilmiş olması kamuoyundaki çocuklarımıza karşı hassasiyetle yan yana gelince böyle bir tepkiye neden olmuştur. Fakat mevcut durumda herhangi bir istismar veya suç teşkil eden başkaca bir eylem bulunmadığı hem ilgili kurumlarımızca hem de alınan beyanlarla ortaya çıkmıştır."

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(DHA)

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alkol Avukat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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