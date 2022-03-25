HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Tesla bunu düşünebilir! Elon Musk'tan kısa ama ilginç "manganez" yorumu

Tesla bunu düşünebilir! Elon Musk'tan kısa ama ilginç "manganez" yorumu

25.03.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO'su Elon Musk, Almanya'da açılan Tesla fabrikasındaki çalışanlara konuşma yaptı. Bu sırada ünlü milyardere piller hakkında sorular soruldu. Musk'ın sorulara verdiği yanıtlar ise yeni bilgiler sağladı.

Tesla bunu düşünebilir! Elon Musk'tan kısa ama ilginç "manganez" yorumu

Elon Musk, hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Tesla'nın Berlin'deki devasa fabrikası gigafactory'i açmıştı. Açılışta sergilediği dans figürleriyle ise sosyal medyanın radarına girmişti. Musk bu büyük açılışta Tesla çalışanlarıyla uzun bir konuşma da yaptı. Ayrıca katılımcıların sorularını da yanıtladı.

ELON MUSK'IN KONUŞMASINDAN ÖNEMLİ ANLAR

Electrek'in haberine göre; konuşması sırasında Musk, batarya tedarik zinciri malzemelerine odaklanan bir endüstrinin elektrikli arabaların geleceği için çok önemli olduğunu ima etti. Musk, elektrikli ulaşıma ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak için pil mineral tedarikine odaklanma ihtiyacını tekrarladı.

Elon Musk'ı hiç böyle görmediniz! Dans ettiği anlar sosyal medyayı salladıElon Musk'ı hiç böyle görmediniz! Dans ettiği anlar sosyal medyayı salladı

Sektördeki pek çok kişi gibi grafen işindeki karmaşıklığa dikkat çeken ve bu konuda şüpheci olduğunu aktaran CEO, Tesla'nın daha fazla malzemeden pil üretmek için çalıştığını söyledi.

Tesla

Öngörülebilir gelecekte Tesla'nın, sektörün geri kalanı gibi, daha uzun menzilli araçlar için nikel bazlı kimyalara ve daha kısa menzilli araçlar için demir fosfata odaklanacağını da yineledi. Ancak Musk, manganez bazlı bir pil hakkında kısa ama "ilginç" bir yorumda bulundu.

İŞTE ELON MUSK'IN "MANGANEZ" YORUMU

Ünlü milyarder, "Bence manganez için ilginç bir potansiyel var." ifadelerini kullandı.

Tesla'nın bir süredir pil hücrelerinde daha fazla manganez kullanmayı araştırdığı bildiriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihinde bir ilk olacak! "Söylentileri duydunuz" diyerek paylaştıTarihinde bir ilk olacak! "Söylentileri duydunuz" diyerek paylaştı
İşlediği cinayeti böyle savundu: Kediyi bile bir köşeye sıkıştırsanız...İşlediği cinayeti böyle savundu: Kediyi bile bir köşeye sıkıştırsanız...
NATO'nun Ukrayna zirvesi sonrası ortak bildiri!NATO'nun Ukrayna zirvesi sonrası ortak bildiri!
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Portekiz - Türkiye maçı sonrası olay sözler! "Senin yüzünden kaybettik!"

Son dakika: Portekiz - Türkiye maçı sonrası olay sözler! "Senin yüzünden kaybettik!"

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Kadirov duyurdu: Ele geçirdik

Kadirov duyurdu: Ele geçirdik

Erdoğan: Duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı?' diyeceksiniz

Erdoğan: Duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı?' diyeceksiniz

Muğla'da görevden alınan İl Sağlık Müdürü İskender Gencer konuştu

Muğla'da görevden alınan İl Sağlık Müdürü İskender Gencer konuştu

Putin'in nükleer güç tehdidi sonrası raflar boşaldı!

Putin'in nükleer güç tehdidi sonrası raflar boşaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.