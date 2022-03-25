Tesla bunu düşünebilir! Elon Musk'tan kısa ama ilginç "manganez" yorumu

Elon Musk, hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Tesla'nın Berlin'deki devasa fabrikası gigafactory'i açmıştı. Açılışta sergilediği dans figürleriyle ise sosyal medyanın radarına girmişti. Musk bu büyük açılışta Tesla çalışanlarıyla uzun bir konuşma da yaptı. Ayrıca katılımcıların sorularını da yanıtladı.

ELON MUSK'IN KONUŞMASINDAN ÖNEMLİ ANLAR

Electrek'in haberine göre; konuşması sırasında Musk, batarya tedarik zinciri malzemelerine odaklanan bir endüstrinin elektrikli arabaların geleceği için çok önemli olduğunu ima etti. Musk, elektrikli ulaşıma ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak için pil mineral tedarikine odaklanma ihtiyacını tekrarladı.

Sektördeki pek çok kişi gibi grafen işindeki karmaşıklığa dikkat çeken ve bu konuda şüpheci olduğunu aktaran CEO, Tesla'nın daha fazla malzemeden pil üretmek için çalıştığını söyledi.

Öngörülebilir gelecekte Tesla'nın, sektörün geri kalanı gibi, daha uzun menzilli araçlar için nikel bazlı kimyalara ve daha kısa menzilli araçlar için demir fosfata odaklanacağını da yineledi. Ancak Musk, manganez bazlı bir pil hakkında kısa ama "ilginç" bir yorumda bulundu.

İŞTE ELON MUSK'IN "MANGANEZ" YORUMU

Ünlü milyarder, "Bence manganez için ilginç bir potansiyel var." ifadelerini kullandı.

Tesla'nın bir süredir pil hücrelerinde daha fazla manganez kullanmayı araştırdığı bildiriliyor.

