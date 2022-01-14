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Tesla fanlarının korktuğu oldu! Cybertruck ertelendi

14.01.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın CEO görevini üstlendiği elektrikli araç üreticisi Tesla, bu yıl sonunda başlanması beklenen Cybertruck serisi araçların üretim tarihini 2023'ün ilk çeyreğine erteledi. Tesla, haber ortaya çıkmadan önce Tesla'nın internet sitesinden Cybertruck'ın üretim tarihini kaldırmıştı.

Tesla fanlarının korktuğu oldu! Cybertruck ertelendi

Tesla Cybertruck'ın üretim tarihine yönelik ilginç gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Tesla'nın resmi internet sitesinden Cybertruck'ın üretim tarihinin kaldırılması, "acaba bir erteleme daha mı gelecek?" söylentisinin ortaya çıkmasına yol açmıştı. Bu söylenti, aracın üretilmesini bekleyen Tesla fanlarını korkutmuştu. Çünkü Cybertruck daha önce erteleme yaşamıştı. Şimdi ise bu konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

TESLA CYBERTRUCK ERTELENDİ

Reuters'ın haberine göre; Tesla bu yıl sonunda başlanması beklenen Cybertruck serisi araçların üretim tarihini 2023'ün ilk çeyreğine erteledi.

Elon Musk kullanırken görülmüştü! Tesla Cybertruck'ın çıkış tarihi siteden silindiElon Musk kullanırken görülmüştü! Tesla Cybertruck'ın çıkış tarihi siteden silindi

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, bu kararın Tesla'nın bu segmentteki artan rekabeti göz önünde bulundurarak elektrikli pikap Cybertruck'ın özellik ve fonksiyonlarını değiştirmeye karar vermesi nedeniyle alındığını söyledi.

Tesla Cybertruck ertelendi

Cybertruck'ın yer aldığı oldukça kârlı olan segment, ABD'de en çok satış yapan araçları barındırıyor. Rakipleri yeni araçlar tanıtırken Tesla'nın bu segmentte sattığı bir aracı bulunmuyor.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLECEK

Kaynak 2023'ün ilk çeyreğinde sınırlı sayıda üretim yapılacağını ve ilerleyen zamanlarda üretimin artırılacağını ifade etti.

Tesla konu hakkında sorulara cevap vermedi.

Şirketin CEO'su Elon Musk 2019 yılında sıra dışı tasarımı ile dikkat çeken Cybertruck'ı tanıtmış ancak daha sonraki dönemde üretime başlama tarihi 2021 sonundan 2022 sonuna ertelenmişti.

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