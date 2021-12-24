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Tesla soruşturma sonrası harekete geçti: İzin vermeyecek!

24.12.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) araç içerisinde oyun oynamaya yarayan Passenger Play sistemi hakkında soruşturma başlatması sonrası harekete geçti. Şirket, araçlarına hareket halindeyken oyun oynanmasını engelleyecek bir yazılım güncellemesi gönderecek.

Tesla soruşturma sonrası harekete geçti: İzin vermeyecek!

Elon Musk'ın CEO'luk görevini üstlendiği elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu kez oyun oynamaya imkan tanıyan "Passenger Play" sistemi ile gündemde.

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), geçtiğimiz günlerde Tesla'nın otomobiller hareket halindeyken oynanabilecek video oyunlarıyla ilgili endişeler nedeniyle resmi bir soruşturma başlattığını duyurmuştu.

TESLA HAREKET HALİNDEYKEN İZİN VERMEYECEK

The Guardian'ın haberine göre, Tesla, hareket halindeki araçlarında video oyunları oynanmasını engellemeyi kabul etti.

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NHTSA, şirketin internet üzerinden bir yazılım güncellemesi göndereceğini, böylece “Passenger Play” adı verilen işlevin kilitleneceğini ve araçlar hareket halindeyken çalışmayacağını söyledi.

Tesla

NHTSA'nın tüm otomobil üreticileriyle düzenli olarak bilgi-eğlence ekranları hakkında konuştuğu belirtilirken, Tesla'nın "Passenger Play" özelliği hakkındaki soruşturmanın güncellemeye rağmen devam edeceği bilgisi verildi.

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SORUŞTURMA HANGİ TESLA ARAÇLARI KAPSIYOR?

NHTSA'nın soruşturması, Tesla Model S, Model X, Model Y ve Model 3'ten oluşan yaklaşık 580 bin aracı kapsıyor.

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