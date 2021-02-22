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Teslim olan teröristler ifadelerinde HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir'in Gara'ya gittiğini anlattı

22.02.2021 22:17 | Son Güncelleme:
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Teslim olan teröristler ifadelerinde HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir'in Gara'ya gittiğini anlattı

Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak teslim olan teröristler ifadelerinde, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Gara'ya gittiğini anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon kanalında, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Gara'ya gittiğini açıklamasının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan Taşdemir ile ilgili teröristlerin ifadelerine Anadolu Ajansı (AA) ulaştı.

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TESLİM OLAN TERÖRİST ANLATTI

Güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü mensubu S.B. ifadesinde, Dirayet Dilan Taşdemir'in 2009'da Diyarbakır'da KCK ana davasından tutuklandığını, 2014'de tahliye olduktan sonra HDP il binasına sıklıkla gidip geldiğini ifade etti.

Taşdemir'in tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adayan örgüt mensuplarından biri olduğunu belirten terörist S.B, şu bilgileri verdi:

"HDP içerisinde siyaset yapan Belediye Başkanı olarak seçilen şahısların hiçbir zaman kendi iradeleriyle özgürce aday listelerini belirleyemediklerini söyleyebiliriz. Türkiye'de yapılan genel ve yerel seçimlerde geçmişte adı BDP, günümüzde HDP olan yasal siyasi partilerin terör örgütünün Kandil'de bulunan üst yönetimi tarafından belirlendi. Örgüt kadrolarından oluşan adayları listelerine dahil ederek yerel veya genel seçimlerde seçilmeleri sağlandı. Bu sayede terör örgütü KCK-TM adına faaliyet yürüten kadroları yerel yönetimlere ve milletvekili olarak Meclis'e girmeleri sağlandı."

"HDP İÇERİSİNDEKİ PKK SEKRETERYASI OLARAK GÖREV YAPTI"

"Ulaş" kod adlı terörist ifadesinde Taşdemir'e ilişkin, "Kadro örgüt mensubudur. 2009 yılı öncesinde Irak'ın kuzeyine illegal yollardan gitti. Kandil alanında kadın örgüt yapılanması tarafından verilen özgün kadın ideolojik eğitim devresinde bir dönem eğitimler aldı. Kandil'de yer alan örgüt üst yönetimi ve KCK'nın önerisiyle HDP milletvekili seçtirildi. Milletvekili seçildikten sonraki süreçte HDP içerisinde PKK sekretaryası olarak görev yaptı." ifadelerini kullandı.

"MAHMUR'A GEÇTİ"

İkna yoluyla teslim olan terörist M.U. ise beyanında 9 Haziran 2019'da Irak'ın Mahmur alanına "Pirdoğan", "Özgür Çiya", "Arin Botan" ve "Arin" kod adlı terör örgütü mensuplarıyla birlikte geçtiğini, araçta kod isimlerini hatırlamadığı üç erkek örgüt mensubunun daha olduğunu anlattı.

Herkesin yanında silah ve teçhizatlarının bulunduğunu bildiren M.U, Gara alanından araçla 1 buçuk saat yolculuk yaptıktan sonra yolda başka bir aracın yanında durduklarını, bu araçtan sonradan televizyondan HDP milletvekili olduğunu öğrendiği Taşdemir'in indiğini ve kendi araçlarına bindiğini ifade etti.

Taşdemir'in sivil kıyafetli olduğunu, yanında sırt çantası ve poşetler bulunduğunu kaydeden M.U, araçlarına bindikten sonra sadece selamlaştıklarını, konuşmadıklarını, Taşdemir'in yaklaşık 1 saat yolculuktan sonra Mahmur kampına vardıklarında kendilerine "hoşçakalın" diyerek araçtan indiğini ve başka bir araç tarafından alındığını aktardı.

Ayrıca örgüt mensubunun beyanında Gara'da gördüğünü söylediği tarihlerde Taşdemir'in yurt dışında bulunduğu belirlendi. Taşdemir'in 9 Haziran 2019'da Diyarbakır'dan Havayolu ile Erbil'e "çıkış", 13 Haziran 2019'da da Erbil'den İstanbul Havalimanına "giriş" kaydı bulunduğu tespit edildi. (AA)

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