HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Testosteron seviyesini zirveye çıkarır: En yakın aktara koşun! Formülü orada

Testosteron seviyesini zirveye çıkarır: En yakın aktara koşun! Formülü orada

05.08.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Testosteron, erkek özelliklerinin geliştirilmesinden ve korunmasından sorumlu bir erkek hormonudur. Yeni araştırma, baharatlı yiyecekleri testosteron artışıyla ilişkilendirdi. Uzmanlar, erkeklerdeki seks hormonu olarak da adlandırılan testosteron seviyelerinin özellikle köri gibi baharatlarla etkileşim içinde olduğunu öne sürdü.

Testosteron seviyesini zirveye çıkarır: En yakın aktara koşun! Formülü orada

Erkeklerdeki en önemli seks hormonu olan testosteronun yüzde 95'inden fazlası testislerde üretilir ve her gün altı ila yedi miligram salgılanır. Testosteronu yüksek erkekler yüksek cinsel dürtüye sahiptir ve risk almayı tercih eder. Yüksek hormon seviyelerinin ayrıca daha agresif ve sinirli davranışlara, daha fazla akne ve yağlı cilde ve ayrıca uyku apnesi gibi sağlık sorunlarına yol açtığı belirtiliyor.

iStock-499338620

BAHARATLI YİYECEKLER TESTOSTERONU YÜKSELTİYOR

Testosteronu düşük olanlar, belirli yiyecekleri yiyerek seviyelerini yükseltebilirler. Yeni araştırmalar, baharatlı yiyeceklerin testosteron seviyelerini artırmada özellikle yardımcı olabileceğini buldu. İşte bilmeniz gerekenler.

Cinsel hayata olan etkisi inanılmaz! Kaşık kaşık yemeye başlayacaksınızCinsel hayata olan etkisi inanılmaz! Kaşık kaşık yemeye başlayacaksınız

National Library of Medicine'de yayınlanan bir çalışmada, baharatlı yiyeceklerin yeme davranışı ve bunun endojen testosteronla bağlantısı araştırıldı.

iStock-1326004671

Çalışmalar sırasında tuzlu yiyecekler yiyenlerde herhangi bir gelişme yaşanmazken, baharatlı yemekleri tercih eden erkeklerin ise testosteron seviyesinin yükseldiği gözlemlendi.

Az kalsın son orgazmı oluyordu! Bıçak gibi saplandı: Tıp dünyası şaşkınAz kalsın son orgazmı oluyordu! Bıçak gibi saplandı: Tıp dünyası şaşkın

Özellikle kapsaisin içerikli kırmızı biber, zencefil ve köri gibi baharatlara tepki verdiği gözlemlendi.

Sarımsağı solladı! Faydası iki katı: Antioksidan deposu siyah sarımsak!Sarımsağı solladı! Faydası iki katı: Antioksidan deposu siyah sarımsak!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Az kalsın son orgazmı oluyordu! Tıp dünyası şaşkınAz kalsın son orgazmı oluyordu! Tıp dünyası şaşkın
Saatlerdir sürüyor! Tüyler ürperten görüntüler...Saatlerdir sürüyor! Tüyler ürperten görüntüler...
ÖSYM Başkanı duyurdu: KPSS sınavı iptal edildi!ÖSYM Başkanı duyurdu: KPSS sınavı iptal edildi!
Anahtar Kelimeler:
seks kırmızı biber faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’

KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...

Sürat motoru ve deniz taksi çarpıştı! Ölü ve yaralılar var, görüntüler ortaya çıktı

Sürat motoru ve deniz taksi çarpıştı! Ölü ve yaralılar var, görüntüler ortaya çıktı

Eğitmen evinde iğrenç taciz! Genç kız kabusu yaşamıştı, yeni gelişme

Eğitmen evinde iğrenç taciz! Genç kız kabusu yaşamıştı, yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

İbretlik değişim! Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası...

İbretlik değişim! Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Cinsel hayata olan etkisi inanılmaz! Kaşık kaşık yemeye başlayacaksınız

Cinsel hayata olan etkisi inanılmaz! Kaşık kaşık yemeye başlayacaksınız

Tasmayla gezdirdi! Ama evcil hayvanlarını değil

Tasmayla gezdirdi! Ama evcil hayvanlarını değil

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.