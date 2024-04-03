Tetikçileri yakalandı! Görüntüler İzmir'den: Barış Boyun'un çetesine yeni darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mahzen-24 operasyonunun detaylarını duyurdu, 8 şüphelinin yakalandığı operasyondan görüntüleri de paylaştı.
Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Elebaşılığını Barış Boyun’un (Yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütüne yönelik İzmir’de “MAHZEN-24” operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı ve yurt dışından yönettiği organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
Operasyonlar sonucu: