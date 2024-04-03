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  4. Tetikçileri yakalandı! Görüntüler İzmir'den: Barış Boyun'un çetesine yeni darbe

Tetikçileri yakalandı! Görüntüler İzmir'den: Barış Boyun'un çetesine yeni darbe

03.04.2024 08:14
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Firari suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un çetesine son darbe İzmir'de geldi. Mahzen-24 operasyonuyla çok sayıda suç örgütü üyesi yakalandı, aralarından biriyse tetikçi!

Tetikçileri yakalandı! Görüntüler İzmir'den: Barış Boyun'un çetesine yeni darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mahzen-24 operasyonunun detaylarını duyurdu, 8 şüphelinin yakalandığı operasyondan görüntüleri de paylaştı.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Elebaşılığını Barış Boyun’un (Yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütüne yönelik İzmir’de “MAHZEN-24” operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.

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SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı ve yurt dışından yönettiği organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
  • Kasten öldürmeye teşebbüs,
  • Kasten yaralama,
  • Silahlı tehdit,
  • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,
  • Mala zarar verme ve
  • 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

  • 4 adet ruhsatsız tabanca,
  • 2 adet tüfek,
  • Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve
  • Suçta kullanıldığı tespit edilen motora el konuldu."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
    Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
barış boyun
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