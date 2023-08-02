HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tezgahtaki fareyi görünce şoke oldu! İstanbul'daki börekçide mide bulandıran anlar

Tezgahtaki fareyi görünce şoke oldu! İstanbul'daki börekçide mide bulandıran anlar

02.08.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki bir börekçi dükkanının önünden geçen şahıs börek tepsisinde gördüğü manzara karşısında şok yaşadı: Fare tepsilerin içinde gezinip börek kırıntılarını yiyordu! Şahsın "Ayy fare" diyerek kaydettiği o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Tezgahtaki fareyi görünce şoke oldu! İstanbul'daki börekçide mide bulandıran anlar

Sirkeci'de hijyen kurallarının hiçe sayıldığı bir börekçide mide bulandıran görüntüler anbean kaydedildi. Farenin tepsilerin içinde gezip börek kırıntılarını yediği anları görenler şoke oldu.

DÜKKANIN ÖNÜNDEN GEÇERKEN FARK ETTİ

Olay, dün gece Fatih Sirkeci’de bulunan bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, börekçinin önünden geçen şahıs, bir farenin börek tepsisinde gezdiğini fark etti.

AW947872_02

TEZGAHTA CİRİT ATAN FARE

Bu manzara karşısında şoke olan vatandaş, farenin tepsideki börek kırıntılarını yediğini görünce, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kapalı olan dükkanının vitrininden çekilen görüntülerde farenin tezgahta dolaştığı görüldü.

AW947872_01

Görüntülerde, farenin tezgahtaki tepsi içerisindeki börek kırıntılarını yiyerek karnını doyurduğu ve daha sonra tezgah üzerindeki diğer tepsilerin üzerinde dolaştığı görülüyor. Öte yandan, dükkanda hijyen kurallarının da hiçe sayıldığı görüntülere yansıyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'un barajları alarm veriyor! 10 barajın toplam doluluk oranı...İstanbul'un barajları alarm veriyor! 10 barajın toplam doluluk oranı...
2. Şiran Sempozyumu Şiran’da yapılacak2. Şiran Sempozyumu Şiran’da yapılacak
Yumurta büyüklüğünde yağdı! O anlar böyle görüntülendiYumurta büyüklüğünde yağdı! O anlar böyle görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Börekçi fare

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu! Hareket edemedi

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu! Hareket edemedi

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Açlıktan öldü! Vegan fenomenin son paylaşımı

Açlıktan öldü! Vegan fenomenin son paylaşımı

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.