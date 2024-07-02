TFF Başkan adayı Erdal Alkış'ın başını ağrıtan 'ikiz villalar' iddiası: "Eve çöktüğünü o an anladım"

Erdal Alkış'ın iş adamı kimliğine, lüks arabayla gezmesine ve giyim kuşamına güvenen çift villalarına çökülmesinden şikayetçi. Levent Yakay "Dışarıdan iş adamı profili veriyor, saygın birisi zannediyorsunuz. Yaptığı olaya bakın" diyerek o ikiz villalarda yaşananları anlattı. İddialar arasında Alkış'ın eve girdikten sonra tadilat başlatıp harabe halde bıraktığı da var.

NE SÖZLEŞME VAR NE PARA

Levent-Elif Yakay çifti uzun süre önce iş nedeniyle yurt dışına taşınma kararı aldı, 2 yıl önce de İstanbul'un Zekeriyaköy ilçesindeki ikiz villalarını satışa çıkarmak istedi. Mağdur edileceklerinden habersiz çiftin karşısına Erdal Alkış çıktı. Show Haber'in aktardığı iddiaya göre Alkış iki yıl boyunca adeta evlerine çöktü ve ne para verdi ne de herhangi bir sözleşme yaptı.

GÖRÜNTÜSÜNE GÜVENDİLER: "LÜKS ARABAYLA GEZİYORDU, GİYİMİ KUŞAMI DÜZGÜNDÜ"

Erdal Alkış'ın iş adamı kimliği, giyim kuşamı karşı tarafa güven aşıladı ancak villa için iki tarafın üzerinde anlaştığı 950 bin doları Alkış aileye bir türlü ödemedi.

"MARİNADAN PARA BEKLİYORUM"

Alkış'ın Alanya'da ortaklığı bulunan bir marinadan para beklediğini söylediğini ifade eden Levent Yakay "İş adamı olduğunu söyledi, biz de güvendik kendisine. Altında lüks bir arabayla geziyor, giyimi kuşamı düzgün. Dışarıdan iş adamı profili veriyor, saygın birisi zannediyorsunuz. Yaptığı olaya bakın" diye konuştu.

"HAKSIZ İŞGALLERİNE İKİ SENEDİR DEVAM EDİYORLAR"

Elif Yakay ise "Biz Erdal alkış'a ve karısı Saliha Alkış'a hiçbir şekilde ev satışı yapmadık. Kira sözleşmemiz de yok fakat iki evimizi haksız işgallerine iki senedir devam ediyorlar" sözleriyle yakındı.

"EVİ HARAP HALDE BIRAKTI"

Mağduriyetin büyüğü ise iddiaya göre Erdal Alkış'ın anahtarı Yaay ailesinin tanıdıklarından istemesiyle başladı. Evi eşine gösterme bahanesiyle anahtarı alan Erdal Alkış iddiaya göre evin içine girdiği gibi büyük bir tadilat başlattı, her yeri adeta yıktı geçirdi. Evin şu an harabe durumda olmasının sebebi de ustaların da parasının ödenmemiş olma ihtimali. Levent Yakay konuyla ilgili şunları söyledi:

"Evi bu hale getiren şirketin de parasını ödemedi. Sadece bir DASK sigortası yaptırarak üstüne su ve elektrik aboneliklerini bağlatmış. 'Boş bir ev buldum, oturayım' mantığında herhalde kendisi."

Elif Yakay ise "Evin bu şekilde olduğunu görünce oturup bir kenarda ağladım, ne yapacağımı şaşırdım başımdan aşağı kaynar sular döküldü" diye konuştu.

ERDAL ALKIŞ'TAN İDDİALARA YANIT: TFF BAŞKANLIĞIMA HALEL GETİRMEK İÇİN OYUN YAPILIYOR

İddiaların odağındaki Erdal Alkış hakkındaki suçlamaları reddetti. Atv Haber'in ulaştığı Alkış şöyle konuştu:

"Benim ismim Erdal Alkış, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı adayıyım. Böyle bir konuya muhatap olacak olan birisi miyim zannediyorsun? Öyle mümkün mü yani? Bizim satın aldığımız bir konut burası. Benim Federasyon Başkanlığıma halel getirmek için yapılan bir oyun."