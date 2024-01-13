HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. The New York Times'tan çarpıcı iddia! CIA yeni görev gücü kurdu, hedeflerinde...

The New York Times'tan çarpıcı iddia! CIA yeni görev gücü kurdu, hedeflerinde...

13.01.2024 18:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken ABD merkezli The New York Times gazetesi çarpıcı bir iddia ortaya attı. Gazete, CIA tarafından Hamas’ın Gazze’deki üst düzey isimlerinin yerinin tespit edilmesi amacıyla yeni bir görev gücü kurulduğunu, toplanan bilgilerin İsrail’e iletildiğini iddia etti.

The New York Times'tan çarpıcı iddia! CIA yeni görev gücü kurdu, hedeflerinde...

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ın adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA tarafından İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde olduğu düşünülen Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin ve Gazze’de tutulan rehinelerin yerlerini tespit etmek amacıyla yeni bir "görev gücü" kurduğu ve toplanan bilgilerin İsrail ile paylaşıldığı belirtildi. Habere göre yeni görev gücünün oluşturulması yönündeki talimat, 7 Ekim saldırılarının ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından verildi. Sullivan’ın istihbarat teşkilatlarına ve Savunma Bakanlığı'na özel bir görev gücü oluşturulması ve Hamas liderlerine yönelik istihbarat faaliyetlerinin arttırılması yönünde talimat verdiği belirtildi. Bunun üzerine ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) de Hamas'ı “öncelik listesinde” 4. seviyeden daha acil seviye olan 2. seviyeye yükselttiği aktarıldı.

"YAKALARSA BÜYÜK BİR ZAFER ELDE ETMİŞ OLACAK"

Haberde, “Gazze’de Hamas'ın en üst düzey liderlerinden hiçbiri yakalanmamış veya öldürülmemiş olsa da bu bilgilerin İsrail için ne kadar değerli olduğu net değil. ABD, İsrail'e alt veya orta düzey Hamas mensupları hakkında istihbarat sağlamıyor. İsrail, 7 Ekim'den önce Hamas'ın 20-25 bin mensubunun bulunduğunu tahmin ediyordu. İsrail, 2023'ün sonuna gelindiğinde ABD’li yetkililere bu gücün üçte birini öldürdüklerine inandıklarını söylemişti. Ancak Hamas'ın stratejik askeri liderliğini ortadan kaldırmak başka bir konu. İsrail, 7 Ekim saldırısının mimarı olduğu düşünülen Yahya Sinwar'ı veya Hamas'ın askeri kanadının (İzzeddin el-Kassam Tugayları) komutanı Muhammed Deif'i öldürür veya yakalarsa büyük bir zafer elde etmiş olacak. Böyle bir operasyonel başarı, muhtemelen Gazze'deki askeri harekatı sona erdirme konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu'ya İsrail kamuoyunun daha fazla baskı yapmasını sağlayacak” ifadeleri kullanıldı. Haberde ayrıca ABD'li yetkililerin Sinwar'ın Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin altındaki tünel ağının en derin bölümünde saklandığına inandığı belirtildi. Ancak Sinwar’ın etrafında rehineler olduğu, bu durumun da kendisinin yakalanması veya öldürülmesine yönelik gerçekleştirilecek askeri bir operasyonu büyük ölçüde karmaşık hale getirdiğine inanıldığı vurgulandı.

"ABD İSRAİL'E BİLGİ VERMEDİ"

Haberde ayrıca ABD'nin İsrail'e 2 Ocak’ta Beyrut’ta hava saldırısında öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ile ilgili bilgi vermediği belirtildi. Saldırının, İsrail'in Aruri'nin yeri hakkında topladığı bilgilerle düzenlendiği vurgulandı.

“ABD, İsrail’i askeri harekatını Hamas’ın üst düzey isimlerine odaklanacak şekilde yeniden düzenlemeye zorluyor”
Haberde, “ABD, İsrail'i Gazze'de çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanan geniş çaplı saldırılar yerine üst düzey liderleri öldürmeye veya yakalamaya odaklanacak şekilde askeri harekatını yeniden düzenlemeye zorluyor” ifadeleri kullanıldı. ABD'li yetkililere göre Washington yönetiminin 7 Ekim'den önce Hamas'la ilgili istihbaratının çoğunu İsrail'e dayandırdığı, ancak 7 Ekim'deki saldırının İsrail'in Hamas'a ilişkin istihbaratında önemli zayıflıkları olduğunu gösterdiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal iddia! Üniversiteden profesörlük kadrosu için adrese teslim şartSkandal iddia! Üniversiteden profesörlük kadrosu için adrese teslim şart
Bilecik Belediyesi Başkan Vekili eski İYİ Partili isim olduBilecik Belediyesi Başkan Vekili eski İYİ Partili isim oldu
O bölgeyi işaret etti: Harekat tamamlanmalıO bölgeyi işaret etti: Harekat tamamlanmalı
Anahtar Kelimeler:
CIA abd
En Çok Okunan Haberler
Lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı

Lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı

Aynı aileden ikinci şehit... Meğer iki gün önce imzalamış: Oralardan kopamadı

Aynı aileden ikinci şehit... Meğer iki gün önce imzalamış: Oralardan kopamadı

Sızma girişimi önlendi! Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü

Sızma girişimi önlendi! Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü

İstanbul'daki güvenlik toplantısı sona erdi! Açıklama geldi

İstanbul'daki güvenlik toplantısı sona erdi! Açıklama geldi

O bölgeyi işaret etti: Harekat tamamlanmalı

O bölgeyi işaret etti: Harekat tamamlanmalı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.