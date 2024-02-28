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The Sopranos'un efsane oyuncusu Drea de Matteo'dan Onlyfans itirafı! "5 dakikada..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.02.2024 12:01
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Dünya tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Sopranos’ta Adriana La Cerva isimli karakteri canlandıran Drea de Matteo Onlyfans itirafıyla sosyal medyayı salladı.

The Sopranos'un efsane oyuncusu Drea de Matteo'dan Onlyfans itirafı! "5 dakikada..."

Efsane dizi Sopranos’ta Adriana La Cerva isimli karaktere hayat vererek hafızalara kazınan Drea de Matteo, sosyal medya platformu OnlyFans üzerinden hesap açtığını açıklamasıyla gündeem gelmişti.

Sopranos oyuncusu Drea de Matteo, banka hesabında sadece 10 dolar kalmasının ardından OnlyFans'ı açarak 'hayatını kurtardığı' itiraf etti.

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52 yaşındaki Drea, geçen yıl yetişkin abonelik hizmetine katılma konusunda başlangıçta isteksiz olsa da şimdi müstehcen pozlarıyla o kadar kazançlı olduğunu kanıtladı ki, ipotek borçlarını beş dakika içinde ödedi ve hatta kendi işini kurdu.

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Para çekimleri için forma girmek amacıyla karbonhidrat yüklemesi yapan aktris, neredeyse evini kaybetmenin yanı sıra demans hastası bir ebeveyne destek olmak için parasının nasıl tükendiğini de açıkladı.

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DailyMail'e konuşan ünlü oyuncu "Bu bizi kurtardı. OnlyFans hayatımı yüzde 100 kurtardı. Bunu söylediğime inanamıyorum ama bu bizi gerçekten kurtardı" dedi.

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