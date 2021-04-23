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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Faruk Fatih Özer ne zaman Türkiye'ye getirilecek?

23.04.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son birkaç gündür Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçtığı iddiaları gündemden düşmedi. 391 bin yatırımcısı olan Türkiye'deki yerli kripto para borsalarından Thodex, önceki gün işletmelere birkaç gün süreyle kapatıldığını açıklamıştı. Peki yurtdışında olduğu bilinen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Faruk Fatih Özer ne zaman Türkiye'ye getirilecek? İşte yanıtı...

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Faruk Fatih Özer ne zaman Türkiye'ye getirilecek?

Yerli kripto para borsalarından Thodex birkaç gün önce sistemin kısa süreliğine kapatıldığını açıklamıştı ve yatırımcılar hesaplarına ulaşamamıştı. Ardından Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçtığı iddiaları gündem oldu. Vatandaşlar 391 bin yatırımcıya sahip Thodex'in kurucusunun yakalanıp yakalanmadığını araştırmaya koyuldu. Peki yurtdışında olduğu bilinen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı ve Türkiye'ye geldi mi?

THODEX KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER YAKALANDI MI? FARUK FATİH ÖZER NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK?

Yaklaşık dört senedir faaliyet gösteren Thodex'in internet sitesi bugün sunucu hata mesajı verirken, şirket dün Twitter'dan açıklamada yeni ortaklık sebebiyle devir işlemi yapılacağı gerekçesiyle kullanıcıların siteyi 4-5 gün süreyle kullanamayacağını açıklamıştı. Açıklamada, "İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır... Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir" denildi. Şirketin kullanıcıları Twitter'daki mesajlarda dünden bu yana borsada duran varlıkların borsa dışına transfer edilemediğinden şikayet ediyordu.
Ardından Habertürk internet sitesinde bulunan ve bazı borsa kullanıcılarının avukatı olan Oğuz Evren Kılıç'a dayandırılan bir haberle Thodex'in kurucusu olan Faruk Fatih Özer'in yurtdışına gittiği söylendi.

Haberde Kılıç'ın, "Birkaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer'in avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları yapıyorlar" ifadeleri bulunuyordu.

Gelişmeler sonrası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı:

“Thodex’in Değerli kullanıcıları ,

Yaşamış olduğumuz sürece ilişkin olarak kamuoyu ve Thodex Platformumuzu kullanan Sayın kullanıcıları bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle belirtmek isterim ki; kamuoyunda şirketim Koineks Teknolojileri A.Ş. ve sahibi olduğu Thodex platformu hakkında ortaya atılan iddiaların bir çoğu mesnetsizdir.

700.000’e yakın kullanıcının işlem yaptığı Thodex platformu bugüne kadar hiç kimseyi mağdur etmediği gibi bundan böyle de etmeyecektir. 2018 yılında şirketimize yönelik olarak gerçekleştirilen siber saldırı neticesinde meydana gelen 25.000.000,00 – TL . zararı hiçbir kullanıcımıza yansıtmaksızın şirketimiz kendi imkanları ile tolere etmiş ve yeniden bir siber saldırı olayı yaşamamak için ciddi alt yapı sistem değişikliğine gitmiştir."

Açıklamaya bu şekilde başlayan Özer, metni şöyle sonlandırdı:

"Sayın kullanıcılardan önemle rica ettiğim husus, şirketimiz tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesidir. Şahsım da birkaç gün içerisinde Türkiye’ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim. Önemle bilinmesini isterim ki ; hayatımın hiçbir döneminde ne devletime ne de milletime zarar verecek bir faaliyetim olmadığı gibi böyle bir düşüncenin dahi tarafıma atfedilmesini zul kabul ederim.

Bu suretle; gerek şahsım gerekse de şirketim hakkında yapılan karalama kampanyasına itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.”

Olay sonrası şirketin bilgisayarlarına el konuldu ve aramalar yapıldı. Faruk Fatih Özer hakkında da soruşturma açıldı. Fakat Faruk Fatih Özer yurt dışında olduğu için henüz gözaltı olmadı.

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Kripto para Thodex Faruk Fatih Özer

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