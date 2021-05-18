Thodex soruşturmasında önemli gelişme! Yazılımcı Oral Çınar adli kontrolle serbest bırakıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında firari bulunan Oral Çınar, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Çınar, burada savcıya ifade verdi.

HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılık, ifade vermesinin ardından “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunun ardından şüpheli Çınar'ı “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirini uygulayarak serbest bıraktı.