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THY'den Tel Aviv yolcularına bilet iptali ve erteleme hakkı

07.10.2023 16:40 | Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları (THY), Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırılar nedeniyle Tel Aviv çıkışlı ve varışlı yolculara ücretsiz iptal ve erteleme gibi ilave haklar tanındığını bildirdi.

THY'den Tel Aviv yolcularına bilet iptali ve erteleme hakkı

THY'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Tel Aviv (TLV) seferlerini etkileyen olaylar nedeniyle bugün ve daha önce düzenlenen biletler için 7-9 Ekim'deki THY veya AnadoluJet'in tüm Tel Aviv seferlerine kayıtlı yolculara ücretsiz iptal, erteleme ve rezervasyon değişikliği gibi ilave haklar tanındığı belirtildi.

Bu tarihlerde Tel Aviv varış ve çıkışlı tüm THY veya AnadoluJet seferleri için ücretsiz iade işlemlerinin 9 Ekim Pazartesi gününe kadar yapılabileceği ifade edilen açıklamada, herhangi ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletlerin geçerliliğinin 30 Kasım'a kadar uzatılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu işlemler için detaylı bilgiye THY'nin "https://www.turkishairlines.com/tr-int/tel-aviv-seferlerimiz-icin-yolcu-haklari" adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

Bu arada, THY uçuşları Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı kaynaklı sorunlar nedeniyle gecikmeli yapılıyor.

DHA

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Tel Aviv bilet iptali thy

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