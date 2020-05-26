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THY koronavirüs önlemlerini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 16:04 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine ara veren THY, haziran ayında seferlere yeniden başlıyor. THY, uçuşlara az bir süre kala uçuşlarda alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı.

THY koronavirüs önlemlerini açıkladı

Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını bir süre askıya alan ve 5 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarına başlamayı planlayan THY, uçuşta da yeni bir döneme giriyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak yolcuların uçuş esnasında dikkat etmesi gereken konuları açıkladı.

Ekşi, “Şimdi uçuşa hazırlanma zamanı. Sağlıklı uçuş için el bagajı yok, küçük el çantası var. Koridorlarda kuyruk ve temas yok. Anons ile sıra numarasına göre, biniş için arka sıradan öne doğru, iniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile. Maskeni tak. Her dört saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun. Sosyal mesafeni koru, mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et. Hijyene dikkat, el yıkamak ve mümkün olduğunca online işlemler ile seyahat” diye paylaşımlarda bulundu.

Kaynak: DHA

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