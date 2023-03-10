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THY ve Pegasus'tan uçak biletlerine seçim düzenlemesi

10.03.2023 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları, 14 Mayıs Pazar günkü genel seçimlerde oy kullanmak amacıyla seyahatlerinde değişiklik yapmak isteyen yolcularına ücretsiz iptal ve değişiklik imkanı sundu.

THY ve Pegasus'tan uçak biletlerine seçim düzenlemesi

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağının açıklanmasının ardından Türk vatandaşı olan yolcuların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına biletlerdeki iade talepleri ve rezervasyon değişiklik koşullarında bazı düzenlemelere gidildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılacağının duyurulmasının ardından hava yolu şirketleri, oy kullanacak Türk vatandaşları için bilet ve rezervasyon değişiklik haklarına ilişkin bazı düzenlemeler yaptı.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından THY'nin seçim dolayısıyla yolculara sunduğu haklara ilişkin bilgilendirme metnini paylaştı. Buna göre açıklamada 10 Mart 2023 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, 7 Mayıs 2023 ve 21 Mayıs 20223 dahil arasındaki seferlere kayıtlı tek yön veya 14 Mayıs 2023 tarihini kapsayan gidiş geliş seyahatleri olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olan yolcular için 21 Mayıs 2023 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla şu işlemleri yapılacağı belirtildi:

REZERVASYON İPTALİ VE BİLET SÜRESİNİN UZATILMASI

"Yeni seyahat tarihlerini aynı IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) bölgesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar aynı IATA bölgesindeki seferleri almaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. İade talepleri hiç kullanılmamış biletler kesintisiz iade yapılacaktır. Kısmı olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Mart 2024 dahil tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece THY ve AnadoluJet tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır."

PEGASUS HAVAYOLLARI'NDAN SEÇİM DÜZENLEMESİ

Öte yandan, Pegasus Havayolları'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde oy kullanmak amacıyla seyahat planlarında değişiklik yapmak isteyen yolculara bilet işlemlerinde sunulan ilave haklar olduğu bildirildi.

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Açıklamada, "10 Mart 2023 ve öncesinde satın aldığınız ve 14 Mayıs tarihini kapsayan seyahatlerinizi ücretsiz olarak açığa alabilir veya iptal ederek kesintisiz iade alabilir veya değişiklik işlem ücreti ödemeden, sadece yeni bilet ile mevcut bilet arasındaki ücret farkını ödeyerek, dilediğiniz tarihe ve dilediğiniz parkura değiştirebilirsiniz. Bilet işlemlerinizi, uçuştan en az 24 saat önce ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz. Gidiş ve dönüş olarak satın alınan biletlerde seyahat aralığı 14 Mayıs tarihini kapsayan biletler; tek yön olan biletlerde ise 7 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki biletler için geçerlidir. Bir defaya mahsus olmak şartıyla ilave haklardan yararlanılabilir." ifadelerine yer verildi. (DHA)

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