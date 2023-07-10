Tıbbi yapay zekalı... Google'a ait! Hastanelerde test ediliyor

Yapay zeka ile ilgili haberler merakla takip ediliyor. The Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre ise yapay zeka ile ilgili Google da dikkat çeken bir test süreci yürütüyor. Google'ın tıbbi bilgilerle ilgili soruları yanıtlamak üzere tasarlanmış bir yapay zeka aracı olan Med-PaLM 2'nin, nisan ayından bu yana Mayo Clinic araştırma hastanesinde ve diğerlerinde test edildiği söyleniyor.

Med-PaLM 2, bu yılın Mayıs ayında Google I/O'da duyurulan ve Google'ın Bard'ın temelini oluşturan dil modeli PaLM 2'nin bir varyantı.

Google'ın güncellenmiş modelinin özellikle doktorlara erişimin daha sınırlı olduğu ülkelerde faydalı olabileceğine inandığı belirtiliyor.

Med-PaLM 2'nin Google'ın Bard, Bing ve ChatGPT gibi genelleştirilmiş sohbet robotlarına kıyasla sağlıkla ilgili konuşmalarda daha iyi olmasını sağlayacağına inandığı, seçilmiş bir dizi tıbbi uzman gösterimi üzerinde eğitildiği ifade ediliyor.

The Wall Street Journal, Med-PaLM 2'yi test eden müşterilerin verilerini kontrol edeceklerini ve verilerin şifreleneceğini, Google'ın ise bunlara erişemeyeceğini bildirdi.

HENÜZ ERKEN AŞAMALARINDA

Google kıdemli araştırma direktörü Greg Corrado ise Med-PaLM 2'nin henüz erken aşamalarında olduğunu söyledi.

