TİKA gönüllüleri Arnavutluk'ta restorasyon çalışmalarına katıldı

TİRAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında genç gönüllüler, kurum tarafından Arnavutluk'ta gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarına katıldı.

TİKA'nın koordinasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan Türkiye'nin farklı üniversitesinden 16 öğrenci, TİKA'nın çalışmalarında yer aldı, ülkedeki Türk kurumlarını ziyaret etti.

Çoğunluğunu mimarlık öğrencisi olan gönüllüler, programın ilk gününde başkent Tiran'da 1821'de Ethem Bey tarafından yapılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti, burada TİKA tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek, projede görevli uzman ve akademisyenlerden bilgi aldı.

Programın ikinci gününde ülkenin orta kesimlerindeki Berat şehrini ziyaret eden öğrenciler, TİKA tarafından restore edilen Berat Bekarlar Camisi, Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi'nde çalışmalar gerçekleştirdi.