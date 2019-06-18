TİKA Türkiye'nin güvenlik alanındaki tecrübelerini paylaştı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde Arnavutluk, Moldova ve Meksika emniyet teşkilatından toplam 70 emniyet mensubuna eğitim verildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasındaki protokol gereğince yürütülen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında dost ve kardeş ülkelerin emniyet teşkilatı mensuplarına yönelik tecrübelerin karşılıklı paylaşımı, ortak bilinç geliştirme ve terminolojide birlik sağlanması amacıyla verilen hizmet içi ve uygulamalı eğitimler devam ediyor.

Proje çerçevesinde, TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde Arnavutluk'tan 25, Moldova'dan 28 ve Meksika'dan 17 emniyet mensubuna uygulamalı eğitim verildi.

2007-2008 döneminde pilot ülke olarak seçilen Arnavutluk'ta proje kapsamında göz yaşartıcı gazlar ve ilk yardım, toplumsal olaylara müdahale, grup dinamiği ve kitle psikolojisi, toplumsal olaylarda kullanılan gaz mühimmatları, zor kullanma araçlarının kullanımı ve suçlu taşıma teknikleri uygulamalı olarak "Toplumsal Olaylara Müdahale Esasları Eğitimi" ile gerçekleştirildi.