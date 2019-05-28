HABER

TİKA'dan Macaristan'da iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 00:06 | Son Güncelleme

TİKA'dan Macaristan'da iftar

BUDAPEŞTE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de öğrencilere iftar verdi.

TİKA tarafından Yunus Emre Enstitüsü binasında düzenlenen iftar programına, Türkiye, Macaristan, Azerbaycan, Pakistan, Tunus, Cezayir, Ürdün, Kazakistan, Nijerya ve Hindistan'dan Macaristan genelindeki üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitimi alan öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, iftarda yaptığı konuşmada, iftara katılan Türk öğrencilerin beraberinde farklı kültürden arkadaşlarını da getirmelerinin kültürler arası diyalog açısından güzel bir adım olduğunu söyledi.

TİKA Budapeşte Program Koordinatörü Seda Dağlı ise ramazan sofralarının anlamının gönül köprüsü kurmak ve dostları çoğaltmak olduğunu belirterek, programa geniş katılımdan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Dağlı, ''Türk-İslam tefekküründe 'On Bir Ayın Sultanı Ramazan' heyecanla beklenir, hürmetle karşılanır. Beraberinde de dayanışma, paylaşma, dostluk ve muhabbeti getirir. Biz de bu iftar sofrasında sizlerle hem bir gönül köprüsü kurarak dost edinmek, dostlukları çoğaltmak hem de Anadolu'muzun yüzlerce yıllık tasavvuf geleneğinde varlığını bizlere miras bırakan 'Veren El' olabilmek düsturuyla Allah'a şükrediyoruz. Ramazan ayının tüm dünya ile birlikte bu iftar sofrasında buluşanlara iyilik, sağlık ve afiyet getirmesini temenni ediyorum.'' diye konuştu.

Etkinliğe, Macaristan'da faaliyet gösteren Türk resmi ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri de katıldı.

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulunduDışişleri Bakanı Çavuşoğlu Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü (1)Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Macaristan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü

Esenyurt'ta akraba kavgası kanlı bitti! Kan donduran olay

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Son dakika! Küçük Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor

Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.