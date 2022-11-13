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Tıkanan tuvaletleri tek hamlede açıyor! Tesisatçıyı aramadan önce tıkanan tuvaletleri açmak için en uygun yöntem

13.11.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuvalet evin içerisinde en sık problem yaşatan alanlar arasında bulunuyor. Hijyenine ekstra dikkat etmemiz gereken tuvalet zaman zaman tıkanabiliyor. Uzmanlar tıkanmış tuvaletler için sert kimyasallar kullanmamanız gerektiğini belirtiyor. Tıkanan tuvaleti ne açar diye düşünüyorsanız bunun cevabı mutfaktan geçiyor.

Tıkanan tuvaletleri tek hamlede açıyor! Tesisatçıyı aramadan önce tıkanan tuvaletleri açmak için en uygun yöntem

Tuvalete atılan yabancı maddeler, tuvalet kağıtları ve farklı cisimlerin kaçması tuvaletin tıkanmasına yol açar. Tıkanan tuvaletler için tesisatçıyı aramadan önce evde denenecek çözüm yolları arıyorsanız sert kimyasallardan uzak durmalısınız. Tuvalete dökülen kimyasallar geri dönülmez sonuçlara yol açabilmektedir. Bunun yerine mutfakta bulunan bulaşık deterjanı etkili sonuçlar almanızı sağlayabilmektedir.

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TikTok'ta tıkanmış tuvaletini nasıl açtığını gösteren bir kadın diğer sosyal medya kullanıcılarıyla etkili yöntemini paylaştı. Tıkanmış tuvaletin içerisine bulaşık deterjanını sıktıktan sonra birkaç dakika boyunca beklemeniz gerekiyor. Shauna, "Bulaşık sıvısını 30 saniye ila bir dakika arasında bırakıyorum, bu tıkanıklıkları kolayca gideriyor." dedi.

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Shauna, annelikle uğraşırken ev işleriyle uğraşmanın ne kadar zor olduğunu biliyor.
“Her gün yaptığım bir takım işlerim var, çamaşır yıkamak, yüzeyleri temizlemek, toz almak. Bu nedenle günlük rutinimi kolay ve basit tutarım."

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