Tıkanmış lavabo giderlerini anında açıyor! Tesisatçıların gizli sırrı

Giderlerin tıkanmasına neden olan birçok faktör bulunuyor. Tıkanmaların oluşması genellikle lavaboya dökülen yağ, yabancı madde, saç gibi maddelerden kaynaklanıyor. Zamanla bu parçalar birbirine yapışarak birikiyor ve boruları, giderleri tıkıyor. Giderleri açmak için kullanılan sert kimyasallar borulara zarar verebiliyor. Bu nedenle doğal ürünleri tercih etmek daha doğru sonuçlar sağlıyor.

TIKANMIŞ GİDERLERİ ANINDA AÇIYOR

SİRKE VE KABARTMA TOZU

Lavaboyu sirke ve kabartma tozu kullanarak temizlemek için, drenaj borusuna birkaç yemek kaşığı kabartma tozu serpin. Ardından, giderde karbondioksit salmak için kimyasal bir reaksiyona neden olan yaklaşık yarım bardak beyaz sirke ekleyin.

Uzmanlar, “Karışımın köpürmesi ve sabitlenmesi tıkanıklığı gevşetir. Solüsyonu yaklaşık 15 dakika etki etmesi için bırakın ve ardından sıcak su ile durulayın. Evde kabartma tozu yoksa sirke ve tuz da kullanabilirsiniz.”

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETLERİ

Uzmanlar şöyle devam etti: “Bir drenaj borusundaki inatçı tıkanıklıklar için bulaşık makinesi tabletleri kullanabilirsiniz. Onları sıcak suda eritin ve ardından sıvıyı her seferinde az miktarda olmak üzere yavaşça gidere dökün."

Bu tüyo için sert bulaşık makinesi tabletlerini kullandığınızdan emin olun çünkü bunlar patlamak yerine düzgün bir şekilde çözülecektir.





KOLA

Bu meşrubat, banyoyu tekrar temiz hale getirmek söz konusu olduğunda popüler bir temizlik ürünüdür. Kanalizasyon tıkanıklıklarını gidermek ve tuvaletteki veya muslukların etrafındaki kireçle mücadele etmek için kullanılabilir. Banyo uzmanlarına göre organik maddelere karşı etkili olan fosforik asit içerir.

"Akşam, gidere bir litre kola dökün ve ardından tıkanıklığı çözmek için gece boyunca çalışmaya bırakın."



