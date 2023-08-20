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    4. Tıkanmış lavaboyu anında açıyor! Tesisatçıların lavabo açma yöntemi ortaya çıktı

    Tıkanmış lavaboyu anında açıyor! Tesisatçıların lavabo açma yöntemi ortaya çıktı

    20.08.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tıkanmış lavabo ve giderleri açmak için en etkili yöntemler araştırılıyor. Özellikle hoş olmayan görüntüsü ve eve yaydığı koku oldukça rahatsız edici olabiliyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu durumun bir çok çözüm yöntemi bulunuyor. Tesisatçıların sır gibi sakladığı anında lavabo açma yöntemini deneyebilirsiniz.

    Mutfak ve lavabo giderlerinde biriken atık maddeler sonucu lavabo tıkanmaları meydana geliyor. Hoş olmayan görüntüsü ve rahatsız edici kokusu ile kabusa dönüşen tıkanmış lavaboları kolayca açmak mümkün. Mutfak ve banyo lavabolarında yaşadığınız tıkanmış gider sorunu için tesisatçıyı aramadan önce bu etkili lavabo açma yöntemini deneyebilirsiniz.

    KABARTMA TOZU VE BEYAZ SİRKE

    Kabartma tozu, evin çoğu alanını temizlemek için harika bir çözüm olmasının yanı sıra, beyaz sirke ile birlikte kullanıldığında gider tıkanıklığını açmak için de kullanılabilir. Uzman şunları söyledi: "Beyaz sirke, çeşitli temizlik görevleri için bilinen bir kurtarıcıdır ve gider tıkanıklığı açma da bir istisna değildir."

    kabartma tozu

    Bu yöntemi uygulamak için, bir bardağa kabartma tozu doldurup gidere dökerek başlayın. İki ila üç dakika bekleyin, ardından bir bardak beyaz sirke ile devam edin. Karışım köpürmeye başlayacaktır. Bir saat sonra, gidere sıcak su (kaynamayan) dökün. Sirke ve kabartma tozu solüsyonu saç veya sabun köpüğünü çözmelidir, böylece sıcak su boruları temizleyebilir ve tıkanıklığı giderebilir.

    BEYAZ SİRKE

    Sorunu çözmezse, işlemi bir kez daha tekrarlayın. Bu, kanalizasyonları temizlemenin daha çevre dostu bir yöntemi olsa da, yine de oldukça yakıcı olduğunu unutmayın, bu yüzden aşırıya kaçmayın.

    BU ADIMLARI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

    Önce lavabonun üzerindeki suyun tamamen boşaldığından emin olun. Eğer su hala lavaboda ise, bir süzgeç veya bez kullanarak suyu boşaltmaya çalışın.

    POMPA
    Tıkanıklığı açmak için lavabo pompası veya tıkanıklık açıcı kimyasallar gibi ticari ürünlerden birini kullanabilirsiniz. Lavabo pompasını tıkanıklığın üzerine yerleştirin ve hızlı ve güçlü bir şekilde aşağı yukarı itme hareketleri yaparak basınç oluşturun. Bu, tıkanıklığın çözülmesine yardımcı olabilir. Kimyasal kullanmayı tercih ederseniz, talimatlara uygun olarak ürünü kullanın ve etki süresine dikkat edin.

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    TEL KANCA
    Eğer lavabo pompası veya kimyasal ürün kullanmak işe yaramazsa, tıkanıklığı açmak için bir tel kancayı deneyebilirsiniz. Bir tel kancayı düz bir şekilde bükün ve tıkanıklığın olduğu deliğe doğru itin. Tıkanıklığı engelleyen cisimleri çıkarmak için tel kancayı yukarı aşağı hareket ettirin. Ancak, tel kancayı kullanırken dikkatli olun ve lavabonun yüzeyini çizmemeye özen gösterin.

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