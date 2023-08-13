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Tiki yüzünden hayatı kabusa döndü! İsviçre'de ameliyat oldu ama... "Gerçekten doğru söylemiş adam"

13.08.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre'de yaşayan Aynur Bozkaya'nın tiki yüzünden hayatı kabusa döndü. İsviçre'de ameliyat olan kadın iyileşemediği gibi duyma yetisini de kaybetti. Türkiye'ye kızının yanına ziyarete gelen kadın, kendini Türk doktorlarına emanet etti. "Kendim aynaya bakamaz hale geldim, toplum içine giremez hale geldim." diyen Bozkaya, Türkiye'deki ameliyatın ardından sağlığına kavuştu ve Atatürk'ün meşhur sözünü hatırlattı.

Tiki yüzünden hayatı kabusa döndü! İsviçre'de ameliyat oldu ama... "Gerçekten doğru söylemiş adam"

İsviçre'de yaşayan Aynur Bozkaya'nın, 4 yıldır yüzünün sol tarafından meydana gelen tik yüzünden hayatı adeta kabusa döndü. Bozkaya, "Uyku bile uyuyamıyorsun, uykuda bile seni uyandırıyor" dedi.

İSVİÇRE'DE AMELİYAT OLDU AMA...

Show Haber'in haberine göre, Bozkaya bu hastalığın tedavisi için İsviçre'de ameliyat oldu. Ancak ameliyatın ardından talihsiz kadının tik sorunu ortadan kaybolmadı, aksine kulağı duymaz hale geldi.

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Dünyası başına yıkılan Bozkaya daha kötü hale geldiğini, felç olurum diye korktuğunu söyledi.

KENDİNİ TÜRK DOKTORLARINA EMANET ETTİ

Aradan aylar geçti. Bozkaya, Türkiye'ye kızının yanına ziyarete geldi ve kendini Türk doktorlarına emanet etti. Türkiye'deki ameliyatın ardından Bozkaya sağlığına kavuşurken, kulağı da yeniden duymaya başladı.

"BUNU TAMAMEN ORTADAN KALDIRMANIN EN İYİ YOLU..."

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Bu hastalık yıllarca sürüyor, uzun sürede sürüyor ve hiçbir şekilde bir tedavisi yok aslına bakarsanız. Yani botokstur diğer ilaç tedavileri bunlarda etkili değil. Bunu tamamen ortadan kaldırmanın en iyi yolu ve en iyi yöntemi ameliyatla temas eden damarla sinir arasına bir yastık koymak. Teması ortadan kaldırdığımızda hastalık ortadan kalkıyor." ifadelerini kullandı.

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ATATÜRK'ÜN MEŞHUR SÖZÜNÜ HATIRLATTI: "GERÇEKTEN DOĞRU SÖYLEMİŞ ADAM"

Sağlığına kavuşan Bozkaya ise Atatürk'ün meşhur sözünü hatırlatarak, "Atatürk demiş ki zaten kendinizi Türk doktorlarına emanet edin. Gerçekten doğru söylemiş adam. Çok mutluyum, anlatılmaz yaşamayınca bilmez kimseye de yaşatmasın." diye konuştu.

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Beni Türk hekimlerine emanet edin diyen ve 4 yıl aradan sonra aynalarla barışan Aynur Bozkaya mutluluğunu ise şu sözlerle paylaştı:

"Hoş geldin yeni Aynur, Allah'ıma şükürler olsun."

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İsviçre tik

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