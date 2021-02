TikTok'a benzeyecek: Instagram hikayelerde dikey akış için çalışıyor!

Instagram hikayeleri iOS ve Android'te yer alan popüler uygulamanın en çok etkileşim aldığı alanlardan biri. Pek çok Instagram kullanıcısı, Instagram hikayelerini kullanarak günlük durumlarını paylaşıyor ya da başkalarının günlük hikayelerini takip ediyor. Uygulamada hikayeler yatay bir akışta sıralanıyor ve başka bir hikayeye geçmek için ise sağa tıklamak ya da yatay bir kaydırma hareketi yapmak yeterli oluyor. Ancak görünüşe bakılırsa bu durum yakın bir zamanda değişebilir. Hem de TikTok'tan ilham alınmış bir şekilde.

The Verge'te yer alan bir habere göre Instagram, hikayeler özelliğinde yeni bir teste başladı. Bu test kapsamında Instagram hikayeleri yatay değil, dikey olarak sıralanıyor. Yani bir sonraki hikayeye geçebilmek için dikey bir kaydırma hareketi yapmak yeterli oluyor. Bu özelliğin bir benzeri TikTok'ta da mevcut. Başka bir deyiş ile Instagram, TikTok'tan ilham almış gibi görünüyor. Ancak Facebook'un da videolarını kendi uygulamasında dikey olarak sıralayabildiğini unutmamak gerek. Facebook bu akışı, Instagram'a taşımak istemiş olabilir.

#Instagram is working on Vertical Stories ????

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137