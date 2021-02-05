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TikTok'a benzeyecek: Instagram hikayelerde dikey akış için çalışıyor!

05.02.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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TikTok'a benzeyecek: Instagram hikayelerde dikey akış için çalışıyor!

Instagram hikayeleri için yeni bir özellik yolda. Ortaya çıkan bilgilere göre Facebook'a bağlı olan Instagram, hikayeler özelliği için TikTok gibi dikey akış düzenini test ediyor.

Instagram hikayeleri iOS ve Android'te yer alan popüler uygulamanın en çok etkileşim aldığı alanlardan biri. Pek çok Instagram kullanıcısı, Instagram hikayelerini kullanarak günlük durumlarını paylaşıyor ya da başkalarının günlük hikayelerini takip ediyor. Uygulamada hikayeler yatay bir akışta sıralanıyor ve başka bir hikayeye geçmek için ise sağa tıklamak ya da yatay bir kaydırma hareketi yapmak yeterli oluyor. Ancak görünüşe bakılırsa bu durum yakın bir zamanda değişebilir. Hem de TikTok'tan ilham alınmış bir şekilde.

INSTAGRAM TİKTOK GİBİ DİKEY HİKAYELER İÇİN ÇALIŞIYOR

The Verge'te yer alan bir habere göre Instagram, hikayeler özelliğinde yeni bir teste başladı. Bu test kapsamında Instagram hikayeleri yatay değil, dikey olarak sıralanıyor. Yani bir sonraki hikayeye geçebilmek için dikey bir kaydırma hareketi yapmak yeterli oluyor. Bu özelliğin bir benzeri TikTok'ta da mevcut. Başka bir deyiş ile Instagram, TikTok'tan ilham almış gibi görünüyor. Ancak Facebook'un da videolarını kendi uygulamasında dikey olarak sıralayabildiğini unutmamak gerek. Facebook bu akışı, Instagram'a taşımak istemiş olabilir.

DİKEY INSTAGRAM HİKAYELERİ TESTTE

Dikey Instagram hikayeleri, şimdilik test aşamasında gibi görünüyor. Test sürecinin başarı ile sonuçlanması halinde dikey Instagram hikayelerinin iOS ve Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Fakat belirtmekte fayda var; söz konusu özellik, henüz Instagram tarafından doğrulanmış değil.

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