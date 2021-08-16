TikTok, gençlere yönelik bazı kısıtlamalar getirdi

Uygulama şimdi genç kullanıcıları için bazı sınırlamalar getiriyor. Öncelikle TikTok, 13-15 yaş arası kullanıcılara 21:00’den sonra ve 16 ve 17 yaşındakiler için 22:00’den sonra push bildirimleri göndermeyi durduracak. Buradaki ana sebep, en azından belirli bir saatten sonra etkileşim baskısını bu yaş gruplarıyla sınırlamak. Bazı araştırmalara göre sosyal ağların modern baskısı gençlerden çok yetişkinleri daha fazla etkiliyor.

İŞTE TIKTOK'TAKİ DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Bunun da ötesinde, TikTok özel mesajlaşma kısıtlamalarını da sıkılaştırıyor. Uygulamada yaşlarını 16 ve 17 olarak işaretlenen hesapların artık varsayılan olarak özel mesajlaşmaları devre dışı bırakılacak. Kullanıcıların mesajları hesap ayarlarında manuel olarak etkinleştirilmesi gerekecek. TikTok ayrıca genç kullanıcılarının yayınladıkları medyayı kimin nasıl tükettiğini ve kullandığını daha iyi anlamalarını ve kontrol etmelerini istiyor.

Bu amaçla, 16 yaşın altındaki kullanıcılardan gelen videolar artık platform üzerinden resmi olarak indirilemeyecek. Yine 16 ve 17 yaşındakiler, profillerinde bu özellik için varsayılan olarak devre dışı bırakılacak bir ayar alacak. Ayrıca, 16 yaşından küçük herhangi bir kullanıcı TikTok’a video paylaşmaya çalıştığında, yeni bir açılır pencere, söz konusu videoyu hangi kullanıcıların görmesine izin verileceğini seçmelerine olanak tanıyacak. Değişen özelliklerin oldukça önemli olduğunu söylemek yanlış olmaz. TikTok en azından gençler üzerinde yarattığı baskıyı azaltmaya çalışıyor diyebiliriz.

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