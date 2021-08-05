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TikTok hikayeler özelliğini deniyor!

05.08.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu TikTok'a hikayeler özelliği geliyor. Şirket, diğer sosyal medya platformlarından geri kalmayarak, TikTok'ta hikayeler özelliğini test ettiğini doğruladı.

TikTok hikayeler özelliğini deniyor!

Hikayeler özelliği sosyal medya platformlarının gözdesi haline geldi. Snapchat'ten tanıdığımız özellik, Instagram'a, Facebook'a hatta WhatsApp'a bile eklendi. Twitter ise hikayeler özelliğine "Fleets" adını verdi ancak Fleets'in ömrü çok uzun olmadı. Şimdi ise sosyal medya platformları denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan TikTok hikayeler özelliği için kollarını sıvadı.

TIKTOK'A HİKAYELER ÖZELLİĞİ

TikTok'un hikayeler özelliği ilk olarak sosyal medya alanında bazı çalışmalara imza atan Matt Navarra tarafından fark edildi.

TIKTOK'UN HİKAYELERİ 24 SAAT SONRA KAYBOLACAK

Buna göre, TikTok Stories adını taşıyan hikayeler özelliği aynı Instagram'da olduğu gibi 24 saat sonra kaybolan hikayeler oluşturmaya imkan sağlayacak. Ancak TikTok'un hikayeler özelliği bir konuda Instagram, Snapchat veya Facebook gibi rakiplerinden farklılaşacak.

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BİR FARK VAR

TikTok'un hikayeler özelliğinde kullanıcılar, içerik oluşturucunun içeriği hakkında herkesi açık olarak yorum yapabilecek. Tabi ki hikayeler, yaratıcı içerikler oluşturmak adına çeşitli efektlerle ve yazılarla süslenebilecek.

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TikTok'un hikayeler özelliği, şirket tarafından doğrulandı. Buna göre özellik test ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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