TikTok için cezalar kesilmeye başlandı

Aslında belki daha büyük bir ceza yazılabilirdi ancak Kore yasaları gereği, şirketin Kore’deki satışlarının %3’ü oranında ceza yazabiliyor. Bu da 155 bin dolara denk geldi.

Kore, bu soruşturmayı Ekim ayından beri sürdürüyordu. Bu süreç, ABD’nin TikTok konusundaki saldırılarının da başlamasıyla uyumlu. Bir diğer deyişle, ABD ve müttefikleri, Çin’li şirkete karşı ortak harekete geçmiş gibi görünüyor.

TİKTOK ÇOCUKLARIN VERİLERİNİ SAKLAYAMAMIŞ

KCC’nin tespitlerine göre TikTok yaşları 14’ün altında 6007 çocuğun verilerini reklamverenlerden saklamayı başaramamış durumda. Bu verilerin ülkeden çıkarılıp yabancı ülkelerde yer alan reklam verenlerin eline geçmiş olması da ayrıca Güney Kore yasalarına aykırı bir durum.

TikTok’un Güney Kore dışında kullandığı bulut servisleri, Alibaba Cloud, Fastly, Edgecast, ve Firebase üzerinde saklanan veriler nedeniyle, küçük çocukların verilerinin yurt dışına çıkarılması da devam ediyor. Güney Kore yasalarına göre, eğer bir servis ihtiyaç duyuyorsa, Güney Kore dışında bulut servisi ile çalışabilir ancak kullanıcılara verilerini yurt dışına çıkardığına dair bilgi vermek zorunda. TikTok’un bu bilgilendirmeyi de yapmadığı anlaşılmış durumda.