TikTok kazak ve tişört satışına başladı, üzerine yazdıkları gündem oldu!

TikTok şu sıralar gerçekten sancılı bir sürecin içerisinde. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve ABD yönetiminden kendilerine yönetilen her sert söz, TikTok'u zorlu bir sürecin içine soktu. Bu süreçte henüz yaz başında göreve başlayan TikTok CEO'su Kevin Mayer, istifasını sundu. Fakat TikTok, yaşananlara rağmen direnmeye kararlı. Her fırsatta TikTok'un hiçbir yere gitmediğini söyleyen TikTok yönetimi, şimdi ise bu sözlerini eyleme döktü. Hem de bir tişört ve bir kazak üzerinden.

'HİÇBİR YERE GİTMİYOR' TİŞÖRTÜ SATIŞA ÇIKTI

ByteDance'ın sahibi olduğu TikTok, BusinessInsider'da yer alan bir habere göre yeni bir ürün mağazası açtı. Mağazada şimdilik siyah renkli bir kazak ve yine siyak renkli bir tişört olmak üzere iki farklı ürün satışta bulunuyor. Bu ürünler, tasarımları veya kumaş kaliteleri ile değil, üzerindeki yazılarla dikkat çekiyor. Zira, ürünlerin ön tarafında grafik sanatçısı Joshua Vides'in el yazısıyla oluşturulan "Hiçbir yere gitmiyor", arka tarafındaysa "Burada kalacak" cümleleri yer alıyor. Yani TikTok ürünleri üzerinden ABD yönetimine göndermede bulunuyor ve hiçbir yere gitmediğini tekrar tekrar dile getiriyor.