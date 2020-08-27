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TikTok kazak ve tişört satışına başladı, üzerine yazdıkları gündem oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.08.2020 16:03 | Son Güncelleme

TikTok, giyim ürünleri sattığı bir mağazanın açılışını yaptı. TikTok CEO'su Kevin Mayer'in istifasından birkaç saat önce açıldığı fark edilen TikTok mağazası bir kazak ve bir tişört satmaya başladı. İşin enteresan yanı ise tişörtlerin üzerinde yer alan yazılar oldu.

TikTok kazak ve tişört satışına başladı, üzerine yazdıkları gündem oldu!

TikTok şu sıralar gerçekten sancılı bir sürecin içerisinde. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve ABD yönetiminden kendilerine yönetilen her sert söz, TikTok'u zorlu bir sürecin içine soktu. Bu süreçte henüz yaz başında göreve başlayan TikTok CEO'su Kevin Mayer, istifasını sundu. Fakat TikTok, yaşananlara rağmen direnmeye kararlı. Her fırsatta TikTok'un hiçbir yere gitmediğini söyleyen TikTok yönetimi, şimdi ise bu sözlerini eyleme döktü. Hem de bir tişört ve bir kazak üzerinden.

'HİÇBİR YERE GİTMİYOR' TİŞÖRTÜ SATIŞA ÇIKTI

ByteDance'ın sahibi olduğu TikTok, BusinessInsider'da yer alan bir habere göre yeni bir ürün mağazası açtı. Mağazada şimdilik siyah renkli bir kazak ve yine siyak renkli bir tişört olmak üzere iki farklı ürün satışta bulunuyor. Bu ürünler, tasarımları veya kumaş kaliteleri ile değil, üzerindeki yazılarla dikkat çekiyor. Zira, ürünlerin ön tarafında grafik sanatçısı Joshua Vides'in el yazısıyla oluşturulan "Hiçbir yere gitmiyor", arka tarafındaysa "Burada kalacak" cümleleri yer alıyor. Yani TikTok ürünleri üzerinden ABD yönetimine göndermede bulunuyor ve hiçbir yere gitmediğini tekrar tekrar dile getiriyor.

TikTok tişört

İŞTE TİKTOK MAĞAZASINDAKİ ÜRÜNLERİN FİYATLARI

TikTok'un resmi mağazasındaki ürünler, halihazırda satışta bulunuyor. Siyah renkli kazak, 70 dolardan alıcısını arıyor. Tişört ise 45 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Mağazanın açıldığını duyuran bir TikTok çalışanına göre, TikTok mağazasına gelecekte çok daha fazla ürün eklenecek. TikTok'un açtığı mağazaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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