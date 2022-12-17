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TikTok'ta kardeşinin yüzündeki tüyleri tıraş etti: Dermaplaning hakkında herkesin merak ettiği soru aynı... Yüzdeki tüyleri almak daha kalın çıkartır mı?

17.12.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzde çıkan istenmeyen tüyler hem erkekler hem de kadınlar için rahatsız edici olabiliyor. Kadınlar bıyık ve kaş bölgelerindeki tüylerini alıp diğer yerlerde çıkan tüyleri almaya çekiniyorlardı. Ancak son yıllarda iyice artış gösteren yüzü tıraşlama tekniği olarak da dermaplaning ile birçok kadın yüzündeki tüyleri alıyor. Peki yüzdeki tüyleri almak zararlı mı?

TikTok'ta kardeşinin yüzündeki tüyleri tıraş etti: Dermaplaning hakkında herkesin merak ettiği soru aynı... Yüzdeki tüyleri almak daha kalın çıkartır mı?

Kadınlar arasında giderek popülerleşen yüz tıraşlama teknikleri oldukça merak uyandırıyor. Yüzündeki tüylerden kurtulmak isteyen kadınlar ağda, ustura , ip gibi yöntemlerle tüylerini alıyorlar. Uzmanlar tarafından yapılan dermaplaning işlemi de oldukça ilgi görüyor. TikTok'ta kendine özgü bir yüz tıraşı gurusu olan Megan Carboney, şeftali tüylerini güvenli bir şekilde tıraş etmek için dermaplaner kullandığı videoları sık sık paylaşıyor.

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Noel için kız kardeşini tıraş eden Megan'ın paylaştığı videoda bazıları onu "kahraman" olarak adlandırırken, diğerleri tuhaf görünümlü talaşlar üreten tekniğini sorguladı. Dermaplaning uygulamasında ince tüylerin yanı sıra ölü deri hücrelerini soymak için daha küçük bir bıçak kullanılır.

MİLYONLARCA KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

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Megan, kız kardeşinin şeftali tüylerini beyaza çeviren ve kazındıktan sonra ölü deriyi ve saçı keçeleşmiş toz gibi gösteren gizemli bir sprey kullandı. Parlayan bir ten ortaya çıkarmak için küçük, tek bıçaklı bir dermaplanlama aletiyle yanaklardaki birikintileri tıraş etti. Video sadece bir gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Videoyu izleyenler talaş görünümü elde eden malzemeyi merak etti. Biri sordu: "Hazırlık için yüzünde ne kullanıyorsun?"

"BİR DAHA ASLA YAPMAM"

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Megan, kullandığı gizemli spreyin bir jilet markası için test ettiği yeni ürün olduğunu belirtti. Bununla birlikte, pek çok kişi dermaplanlamanın tüyleri daha hızlı uzamasını tetikleyebileceği veya ağrılı bir akne salgınına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bir kadın şunları hatırladı: “Bunu on ay önce bir kez yaşadım ve o kadar kötü patladım ki yüzüm hala ondan iyileşiyor. Bir daha asla."

DERMAPLANING YARARLARI VE ZARARLARI

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Peeling faydaları ile bilinen dermaplaning'in ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltmaya ve kolajen üretimini artırmaya yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Stacked Skincare'in kurucusu ve profesyonel estetisyen Kerry Benjamin'e göre, dermaplaning aknenin önlenmesine de yardımcı oldu, "Dermaplaning, ölü deri hücrelerinin üst tabakasını çıkararak yağların, ölü cildin ve kalıntıların folikül içinde sıkışmasını önler." Dermaplaning'in yıldız faydalarına rağmen, yanlış kullanıldığında rejim yüzde kalıcı yara izlerine neden olabilir.

AKTİF SİVİLCESİ OLANLAR YAPMAMALI

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Dermaflash'ın kurucusu Dara Levy'ye göre, açık yaraları olan kistik akneden muzdarip kişiler dermaplaning yapmaktan kaçınmalıdır. Levy, "Aktif aknesi veya açık yaraları olanlar, sivilceler veya kabarmış izler sakinleşene kadar cihazı kullanmamalıdır" diyor. Ek olarak, sedef hastalığı ve egzama gibi iltihaplı cilt rahatsızlıkları olan kişiler, dermaplaning cilt yüzeyinde mikro kesiklere neden olabileceğinden, genel olarak prosedürden kaçınmalıdır.

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