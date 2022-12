TikTok'ta kızlara 'Ben sanatçıyım' deyip... Farklı şehirlerdeki kadınlardan çocuklar! Erdi ile ilgili söyledikleri şoke etti "Sen ünlüsün ama..."

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Erdi, Ayfer ve Nergiz’in yaşadığı tartışmalar damga vurdu. Daha önce de Esra Erol’un programına katılmış olan Erdi, bir kez daha yeni bir olayla ekranlara geldi. Karşısında ise resmi nikahlı eşi Ayfer ve ilişki yaşadığı söylenen Gamze’nin annesi Nergiz vardı. Erdi'nin başka kadınlarla ilişkiler yaşadığını belirten Ayfer'le hararetli tartışmaların yaşandığı programda Ayfer’in kocası Erdi’yle ilgili söyledikleri ve TikTok iddiaları şok etkisi yarattı. İşte detaylar…

"ERDİ'NİN HAYATINDA HER FARKLI ŞEHİRLERDE KADINLAR VE O KADINLARDAN DÜNYAYA GELMİŞ ÇOCUKLAR VAR"

Esra Erol “Ben seni ilk tanıdığımda bu koltukta Yeşim isminde genç bir kadın oturuyordu, kucağında bebekleri vardı. Sen Yeşim’le bir ilişki yaşadın, dini nikahlı bir beraberlik yaşadın, bu ilişkiden çocukların dünyaya geldi. Fakat aynı zamanda İstanbul’da Ayfer’le de bir ilişkin vardı, Ayfer’le de dini nikahlı beraberlik yaşıyordun, Ayfer’le de çocukların vardı. Erdi'nin hayatında hep farklı şehirlerde kadınlar ve o kadınlardan dünyaya gelmiş çocuklar var. Ve ilişkilerinin ortak noktası hepsinin nikahsız olması. Hiçbir koşulda hiç kimseye hesap vermek istemiyor. Ben Ayfer’e bu nikahı ısrarla ve özellikle kıydım. Eğer Ayfer şu an dini nikahlı olsaydı hem bu kadar gür konuşamazdı hem kendini ifade edemezdi hem her zamanki gibi susmak zorunda kalırdı. Ama Ayfer kendini artık daha öncekinden farklı hissediyor. Şimdi, bu senin resmi nikahlı eşin. Biz yine Erdi’yi programa aldık. Bu sefer bir mağdur var, yine bir anne. Erdi yine başka bir kızı kaçırıyor, o kızla birliktelik yaşıyor. O kız da yayına bağlanıyor diyor ki; seviyorum, aşığım, ölüyorum, kimse bizi ayıramaz, kim ne yaparsa yapsın ayıramaz, biz Erdi’yle mutlu olacağız diyor. Allah mutlu etsin. Her seçimin sonucu ve bedeli var. Ama şunu söyleyeyim; Ayfer’in, Yeşim’in yaşadığının benzerini siz de yaşayacaksınız, dilerim yaşamazsınız.” şeklinde konuştu.

"BİRİNİN SANA 'DUR' DEMESİ GEREKİYORDU"

Ardından Erdi’ye dönen Erol, “Şimdi, senin yuvanın yıkılma sebebi, Ayfer veya Ayfer’in yaptıkları değil. Senin hayatına Gamze denen kişiyi alıp onunla 1,5 yıldır karına ihanet etmen. Sen aslında başka biriyle ilişki yaşıyorsun. Kafası, zihni başka birinde ve başka bir ruhta olan adam zaten dönüp evine bakar mı? Bakmaz. Sen bu ülkede hep çok eşli yaşayan, hep kadınlara istediği muameleyi, davranışı yapabilecek güçte hissediyorsun, birinin sana dur demesi gerekiyordu, sana dur diyecek olan da işte bu ikisi.” ifadelerini kullandı.

Nergiz ise “Aynen, şöyle kelepçeleri takıp cezaevine göndersinler seni artık” dedi.

"BİR KADINA KIZA TAKILDIĞI ZAMAN..."

Ardından Erol, Ayfer’e Erdi’nin ilişkisini ne zaman öğrendiğini sordu. Ayfer “Ben bilmiyordum, 1,5 seneden beri beni aldatıyormuş, kaçırdıktan sonra öğrendim.” şeklinde konuştu. Erol, “İlk Cansu olayı, sonra Gamze olayı” dedi. Ayfer “Evet, zaten hal ve hareketlerinden anlıyorum ben bu bir şey yaptığı zaman. Sende bir şey var diyorum. Bu da zaten bir kadına kıza takıldığı zaman daha çok sorumsuz, eve daha çok ilgisiz, daha çok alkol alıp, 2’ye 3’ye kadar gelmeleri vardı yani. Zaten normalde sorumsuz bir insan ama bir kadına kıza takıldığı zaman daha da çileden çıkıyor. Yalan değil. Yalanlayamazsın. Herkes biliyor.” ifadelerini kullandı.

"NİYE BU KADINLAR SENİN ÜSTÜNE KALIYOR?"

Sonrasında Erdi “Sana tek bir soru soracağım” deyip “Bu Cansu kaybolduğu gün sen beni hiç İstanbul dışında…” diye cümleye başladığında Ayfer araya girip “Evet, senin üstünde kaldı, ben anlamıyorum ya niye bu kadınlar senin üstüne kalıyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. ” şeklinde konuştu.

Erdi ise “Benim üzerime neden kalıyor? Ben Gamze’yle konuştuğum için, bunu bilen tek kişi Cansu olduğu için, bunlar da mahsus o kadını benim boynuma bağlamak için böyle bir şey yapıyorlar.” dedi. Ayfer’in yanıtı da “Sen önce onu götürmüşsün. Yalan konuşma. Neden o zaman o Cansu beni arayıp da diyor ki benim çoluk çocuğum var, beni söylemeyin. Neden bunu söylüyor o zaman?” oldu.

"SEN KIZLARA TİKTOK'TAN 'BEN SANATÇIYIM' DİYE KONUŞAN BİR İNSANSIN"

İkilinin tartışmasında gerginlik üst seviyelere tırmanınca Ayfer “Sen kızlara TikTok’tan ‘Ben sanatçıyım, ben şuyum, buyum’ diye konuşan bir insansın. Seni Cansu, Gamze tanımıyor. Sen canlı yayın açıyorsun, ‘Ben sanatçıyım’ diyorsun. Sen bir ünlüsün ama aç bir ünlüsün.” diyerek çıkıştı.

"ONLAR BENİ BULUYOR"

Erdi ise Ayfer’in sözlerine “Beni tanımıyorlar, onlar beni buluyor, ben onları bulmuyorum ki” diyerek yanıt verdi.

Bu arada yaşanan tartışmada arayan giren Erol “Erdi, seni bitirecek olan sensin. Bir gün öyle bir kapıya denk geleceksin ki sonun çok kötü olacak” dedi. Erdi’ye sinirlenen Erol “Çok acı biliyor musun, sen yaptıklarından dolayı, kadına şiddetten dolayı cezaevine girmediysen vallahi yazıklar olsun.” ifadelerini kullandı.

Hakkında şiddet ve bıçaklama yaralama iddiaları olan Erdi, Ayfer ve Nergiz’in kendisini bitirmek için birlik olduğunu dile getirdi.

"TELEFONUMDA VİDEOLAR VAR"

Gamze’nin telefonla yayına bağlanmasını isteyen Erdi, Ayfer kendisine ‘Ben senin resmi nikahlı karınım’ deyince “Sen benim resmi nikahlı karımsan senin sosyal medyalarda ne işin var” diye yanıt verdi. Bunun üzerine sinirlenen Erol, “Senin ne işin var” diyerek çıkıştı. “Normalde evli bir kadının işi olmaz” diye konuşan Erdi’ye Erol “Peki Cansu Hanım evli miydi? Sizinle TikTok çekiyor muydu?” sorularını yöneltti. Erdi ise “Evliydi ama onu ben sokmadım. 1 kere TikTok çektik o da hiçbir yerde yayınlanmadı” dedi.

Bu sırada Ayfer, “Şimdi benim telefonumda videolar var, açarım ha tamam mı?” şeklinde konuştu.