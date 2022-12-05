Bavuluyla geldi "İlgi arsızıydım" dedi 30 yaş küçük 'sevimli hanımefendi' neler yaptı neler! 1,5 ton kargo 30 bin dolar...

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına bavuluyla gelen Mehmet Bey damga vurdu. Evlilik vaadiyle Feruza isimli bir kadın tarafından dolandırıldığını söyleyen Mehmet Bey'in anlattıkları izleyen herkeste şok etkisi yarattı. Feruza'nın ülkesine 1,5 ton kargo gönderdiğini, toplamda 30 bin dolar harcadığını belirten Mehmet Bey'in yanında her şeyi belgelediği, içinde dosyalar olan bir bavul vardı. İşte anlattıkları akıllara durgunluk veren Mehmet Bey'in başına gelenlerle ilgili detaylar...

Çanakkale’den yayına katılan Mehmet Bey, programa yanındaki bavulla geldi. Didem Arslan Yılmaz ise “Merak ediyorum. Ne var o bavulda?” diyerek Mehmet Bey’e sordu. “Bana dediler ki bir bavul belgeyle geldi” şeklinde konuşan Didem Arslan Yılmaz, “Bir kadın tarafından dolandırıldığını söylüyor. Özür dilerim ama göz göre göre dolandırılmışsınız.” dedi.

"KENDİSİ ÇOK SICAK, ÇOK MASUM, SEVİMLİ BİR HANIMEFENDİYDİ"

Programda yer alan röportajda ise Mehmet Bey “Kendisi çok sıcak, sevimli bir hanımefendiydi.” ifadelerini kullandı.

66 yaşındaki Mehmet Bey’in kendisinden 30 yaş küçük Feruza’yla ikinci baharını yaşamak istediği ancak hayatını şokunu yaşadığı aktarıldı.

Mehmet Bey, “13.08.2020 tarihinde yazıhanede tanıştık kendisiyle, Çanakkale’de. Beraber seyahat ettik. Daha sonraki görüşmelerimizde otelde beraber kaldık. Belli bir süre İstanbul, Moda’daki evimizde kaldık beraber. Çanakkale’ye gelip gittik, Çanakkale’deki evde de kaldık. Birlikteliğimiz belli bir aşamaya gelmişti. Ben de eşimin vefatından sonraki duygusal boşlukta gerçekten hayatıma bir anlam katmak istemiştim. Kocası ölmüştü, 2 tane çocuğu vardı. Annesi Müyesser Hanım’da da görüştük. Kardeşi Kadirbek’le de görüştük. Kendisi çok sıcak, çok masum, sevimli bir hanımefendiydi. Özbekistan’a sık sık bir sürü kargo alıp gönderdik. Eşyalar, para… Ben o zaman biraz varlıklıydım.” şeklinde konuştu.

"1,5 TON KARGO GÖNDERDİM"

“Neden bu kadar ödeme ve hediye gönderiyorsunuz Feruza Hanım’ın ailesine?” sorusuna ise Mehmet Bey, “Evlilik vaadiyle yapıldı. Bunların hiçbirisi yardım değildir. Nakit olarak göndermiş olduğum 2 tane 5 bin dolar var. 600 dolar Manzure’ye gönderdim. 1150 dolar annesi Müyesser Hanım’a gönderdim. Yine 1500 dolar annesi Müyesser Hanım’a gönderdim. Çocuklarının da benden bayağı istekleri oldu. Çalışma masaları, bagajlar, bir sürü hediyeler, takılar… Bir sürü şeyler aldım ben. Göndermiş olduğum 1,5 ton kargo var.” ifadelerini kullandı.

"İLGİ ARSIZI BİR DURUMDAYDIM"

Programda yaşananlarla ilgili konuşan Mehmet Bey, “Beni etkileyen şey, içinde bulunmuş olduğum bir ruh hali, boşluktaydım ben. İlgi arsızı bir durumdaydım. Eşimle beraber hastalığı boyunca geçirmiş olduğum 2,5 yıllık sürede 7/24 kendisiyle ilgilendiğim üzere hem yorgun, hem bitkin ve ihtiyacım olan bir hayat vardı benim için. Bir soluk almak için… 8 ay sonra da Feruza karşıma çıktı, tamamen tesadüfen. Ben İstanbul’daki Moda’daki evimizi kiraya vermek üzere yazıhaneden bilet almak üzere 3 Ağustos 2020’de yazıhaneye gittim. Orada tanıdık olan arkadaşımızın kapıdan girer girmez bana hitabı; ‘Mehmet Ağabey, bu kalem gibi vücudu nasıl koruyorsun? Bunun bir formülü varsa bana da iletir misin?’ dedi. Ben de kendisine esprili bir şekilde ‘Sen de banko arkasında fındık fıstık ceviz yiyerek bu göbeği beslersen benim gibi bir hale gelemezsin’ dedim.” şeklinde konuştu.

Didem Arslan Yılmaz “‘Feruza Hanım’a yardım edin’ dediler size orada. Ben biliyorum. İşin sadedine gelmek istiyorum. İstanbul’a beraber yolculuk ediyorsunuz. O yolculuk sırasında Feruza Hanım’ın nesi sizi etkiledi?” dedi.

"AYAKLARINI ALTINA ALIP YASTIKTA UYUMASI BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Mehmet Bey, “O ana kadar hiçbir şeyi. Ayrı koltuklarda oturuyorduk. Kendisi benim çapraz arkamdaydı. Kendisinin ayaklarını altına alıp yastıkta şöyle uyumasının masumiyeti beni çok etkiledi. Kadınsı olarak değil. Masumiyet olarak.” ifadelerini kullandı.

"25-30 BİN DOLAR ARASI PARA HARCANDI"

25-30 bin dolar arasında bir para harcandı diyen Mehmet Bey, hem paraları istiyor hem de Feruza Hanım’ın kendisini nereden dolandırdığını ve duygularıyla neden oynadığını öğrenmek istiyor.

Programda Mehmet Bey, yolculukta kendisinin Feruza Hanım’ın yanına geçtiğini ve sonrasında Feruza’nın Mehmet’in omzunda uyuduğunu ifade etti. Mehmet Bey, “Dudullu’ya vardığımızda bir kafeye gittik kahvaltı için. Kendisinin çok dikkatimi çeken bir davranışı oldu. O tür semtlerde çok yoğun bir insan akışı varken kendisinin kimse beni görmesin diyerek sırtını caddeye dönmesi… Bu da benim için çok büyük bir nokta oldu” dedi.

MEHMET BEY DOLANDIRILDIĞINI NASIL ANLADI?

Didem Arslan Yılmaz “Siz evlilik vaadiyle dolandırıldığınızı ne zaman anladınız?” diye sorduğunda Mehmet Bey, “2 Kasım 2021’de Nadire denen Özbek asıllı bir arkadaşımız bana dedi ki ‘ Benim içim içime sığmıyor. Mehmet Ağabey sen çok iyi bir insansın. Senin yaptıklarını bana Feruza da söyledi. Ben bu vebal altında kalamam. Feruza’nın sevgilisi var. Feruza bana ‘Bu benim sevgilim, istersen ben de sana sevgili yaparım’ dedi’ diyerek Nadire itiraf etti” şeklinde konuştu.

MEHMET BEY’İN BAVULUNDA NE VAR?

Programda bavulunu açan Mehmet Bey, bavulun içindekileri gösterdi.

Bavulun içinden pek çok belge ve dosya çıkarken Mehmet Bey, içinde şikayet dilekçesi, fotoğraflar, detaylı açıklamalar olduğunu belirtti.



