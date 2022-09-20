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TikTok'ta paylaştı: Çok ucuz fiyata kaliteli görünmenizi sağlayacak kıyafet hileleri

20.09.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman geçtikçe hem yaşınız artması hem de modanın değişmesiyle birlikte tarzlarınızda değişimler yaşamış olabilirsiniz. Bazen eski kıyafetlerimize baktığımızda bunu nasıl giymiş diyerek şok olabiliyoruz. TikTok'ta bu tarz durumlardan kaçınmak için kaliteli görünmenizi sağlayacak kıyafet hileleri paylaşıldı.

TikTok'ta paylaştı: Çok ucuz fiyata kaliteli görünmenizi sağlayacak kıyafet hileleri

Birçok insan kıyafetlerinin görünümünün fiyatıyla bağlantılı olduğunu düşünse de yanılıyor. Çok pahalı kıyafetler ucuz bir görünüme sebep olabilirken pazardan veya ikinci el dükkanlarından almış olduğunuz ucuz kıyafetler oldukça kaliteli bir görünüm sağlayabiliyor. Ancak bu görünümleri sağlamak için kombin yaparken renklerin, desenlerin, aksesuarların uyumuna dikkat etmek gerekiyor. Çok karmaşık görüntüler ucuz bir görünüm yaratabiliyor.

KALİTELİ DÜZ BEYAZ GÖMLEK

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TikTok'ta paylaşım yapan bir moda uzmanı, görünüşünüzü yükseltecek kıyafetleri belirtti. İlk ipucu için uzman, beyaz düğmeli bir gömleğe yatırım yapmanızı tavsiye etti. İzleyicilere, "Böyle dokulu beyaz düğmelere bayılıyorum çünkü herhangi bir görünüme çok fazla incelik katıyor. Cesur bir pantolonla bile her zaman şık görünüyor" dedi.

BENZER TONLARA BAĞLI KALIN

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TikToker, takipçilerine giyinirken renk desenine bağlı kalmalarını tavsiye etti. Benzer renk ve tonda öğeleri bir araya getirmek, kıyafetlerinizin her zaman eşleşmesini sağlamaya yardımcı olacaktır. Benzer tonlara bağlı kalarak her zaman zarif görüneceksiniz" dedi.

FAZLA AKSESUAR KULLANIMINDAN KAÇININ

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Ayrıca izleyicilere, görünümlerine aksesuar eklerken "az daha çoktur" mantrasına bağlı kalmalarını tavsiye etti. "Mücevherlere boğulmayın, sadece zarif ve basit tutun. Her zaman kesin bir şey" dedi.


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