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TikTok’ta paylaştı: Fondötenin daha kalıcı olması için...

19.08.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl farklı makyaj trendleri ortaya çıkıyor. Bu sene sosyal medyada sıklıkla yeni makyaj uygulamaları deneniyor. TikTok’ta viral olan fondöten hilesi de bu trendler arasında yer alıyor. Fondötenin daha kalıcı olması için uygulanan yöntem şaşırtıyor.

TikTok’ta paylaştı: Fondötenin daha kalıcı olması için...

Cilt makyajı makyajın temelini oluşturuyor. Bu sebeple cilt makyajına ekstra önem vermek gerekiyor. Gün içerisinde yağlanan cilt fondöteni çıkarabiliyor. Ancak TikTok’ta yayınlanan videolara göre fondöteni uygulamadan önce suya sıktığınızda ve ıslanan fondöteni cildinize uyguladığınız çok daha kalıcı sonuçlar elde etmeniz mümkün. Nadina Loana’da TikTok üzerinden yaptığı paylaşımda bu yöntemi denedi. Çok kısa süre içerisinde milyonlarca insana ulaşan bu fondöten hilesini deneyenler sonuçlardan oldukça memnun kaldığını belirttiler.

@nadina_ioana Foundation Hack ✨ #asmrmakeup#asmrfoundation#fullcoveragefoundation#ofracosmetics#waterhack#makeuphack#asmrmaquillaje#foundationroutine#foundationtutorial#makeupdubai#foundationhack ♬ sonido original - Nadina Ioana


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sosyal medya tiktok fondöten makyaj cilt hile trend viral
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