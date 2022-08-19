TikTok’ta paylaştı: Fondötenin daha kalıcı olması için...

Cilt makyajı makyajın temelini oluşturuyor. Bu sebeple cilt makyajına ekstra önem vermek gerekiyor. Gün içerisinde yağlanan cilt fondöteni çıkarabiliyor. Ancak TikTok’ta yayınlanan videolara göre fondöteni uygulamadan önce suya sıktığınızda ve ıslanan fondöteni cildinize uyguladığınız çok daha kalıcı sonuçlar elde etmeniz mümkün. Nadina Loana’da TikTok üzerinden yaptığı paylaşımda bu yöntemi denedi. Çok kısa süre içerisinde milyonlarca insana ulaşan bu fondöten hilesini deneyenler sonuçlardan oldukça memnun kaldığını belirttiler.



