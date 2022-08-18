TikTok'ta paylaştı! Oje sürerken bulaşmasından şikayetçiyseniz bu yöntemi deneyin

Her yıl farklı oje trendleri ortaya çıkıyor. Ellerin daha güzel görünmesi için ojeleri sürmeden önce manikür yapmak önem taşıyor. Tırnak etlerinin kaba kalıntılarını geriye doğru ittirerek tırnak yatağını daha fazla öne çıkarıp ojelerinizi daha güzel gösterebilirsiniz. Ojenizi sürerken sık sık tırnak kenarlarına bulaşma yapmasından şikayetçiyseniz aradığınız çözümün yolu küçük kıstırmalı tokalardan geçiyor.

VİRAL HALİNE GELDİ

TikTok’ta paylaşım yapan Sarah Abraham , yayınladığı klipte ojelerin bulaşmaması için bulduğu yöntemi gösterdi. Bu tırnak hilesi, paylaşıldığından beri beş milyondan fazla görüntüleme ile viral hale geldi ve 200 binin üzerinde beğeni topladı. Birçok kullanıcı bu yöntemi deneyeceğini belirterek Sarah'a teşekkür etti.



