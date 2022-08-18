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  4. TikTok'ta paylaştı! Oje sürerken bulaşmasından şikayetçiyseniz bu yöntemi deneyin

TikTok'ta paylaştı! Oje sürerken bulaşmasından şikayetçiyseniz bu yöntemi deneyin

18.08.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oje kadınların en çok kullandığı makyaj malzemeleri arasında yer alıyor. Ellerin çok daha bakımlı ve güzel görünmesini sağlayan çeşitli renkteki ojeleri sürerken tırnak etlerinize bulaştırıyorsanız bu yöntemi kesinlikle denemelisiniz. Ojeleri tırnak etine bulaştırmamanın yolunun basit bir toka hilesinden geçtiğini öğrenince şaşıracaksınız.

TikTok'ta paylaştı! Oje sürerken bulaşmasından şikayetçiyseniz bu yöntemi deneyin

Her yıl farklı oje trendleri ortaya çıkıyor. Ellerin daha güzel görünmesi için ojeleri sürmeden önce manikür yapmak önem taşıyor. Tırnak etlerinin kaba kalıntılarını geriye doğru ittirerek tırnak yatağını daha fazla öne çıkarıp ojelerinizi daha güzel gösterebilirsiniz. Ojenizi sürerken sık sık tırnak kenarlarına bulaşma yapmasından şikayetçiyseniz aradığınız çözümün yolu küçük kıstırmalı tokalardan geçiyor.

VİRAL HALİNE GELDİ

Yeni Proje - 2022-08-18T120237.196

TikTok’ta paylaşım yapan Sarah Abraham , yayınladığı klipte ojelerin bulaşmaması için bulduğu yöntemi gösterdi. Bu tırnak hilesi, paylaşıldığından beri beş milyondan fazla görüntüleme ile viral hale geldi ve 200 binin üzerinde beğeni topladı. Birçok kullanıcı bu yöntemi deneyeceğini belirterek Sarah'a teşekkür etti.

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