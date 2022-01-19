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TikTok'ta skandal yayın! 9 kişinin ellerini bağladıktan sonra...

19.01.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa'da akılalmaz bir olay yaşandı. Pakistan uyruklu 6 kişi yine Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen 9 kişiyi silah zoruyla gasp edip sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yaptı. Canlı yayında 9 kişinin elleri bağlı oldukları belirlendi. Skandal görüntülerden sonra harekete geçen ekipler 6 şüphelinin 2'sini yakaladı. 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

TikTok'ta skandal yayın! 9 kişinin ellerini bağladıktan sonra...

Bayrampaşa'da 9 Pakistanlıyı silah zoruyla ellerini bağlayıp gasp ettikten sonra sosyal medya hesabı TikTok üzerinden bu görüntüleri yayınladıkları belirlenen yine Pakistanlı olan 6 şüpheliden 2'si yakalandı. Adliyeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

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SİLAH ZORUYLA GASP EDİP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği'ne giden 9 Pakistanlı Orta Mahalle Bal Sokak'taki evlerinde gasp edildikleri iddiasıyla 17 Ocak günü şikayette bulundu. Şikayetçiler, 4 Ocak'ta saat 22.30 sıralarında 6 Pakistanlının ikametlerine gelerek ellerini bağladıklarını, daha sonra silah zoruyla kendilerine ait 9 cep telefonu ve yaklaşık 6 bin TL paralarını ve sırt çantalarının gasbedildiğini ve elleri bağlı haldeki görüntülerinin de Tiktok sosyal medya platformundaki hesaplardan paylaşıldığını anlattılar.

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İKİSİ YAKALANDI, 4'Ü ARANIYOR

Olayın geçtiği adres ve çevresinde olay gününe ait güvenlik kamera ve şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Bağcılar, Demirkapı Mahallesi 1722. Sokak'ta yaşadıkları anlaşıldı. Nöbetçi savcılığın bilgisi dahilinde adreste yapılan aramada, Pakistan uyruklu şüphelilerden Ö.S. ve F.K yakalandı. Söz konusu ikamette yapılan aramalarda şüphelilerin olayda kullandıkları bir kuru sıkı tabanca, bir bıçak ve şikayetçilere ait oldukları tespit edilen bir telefon ile sırt çantaları ve kıyafetler ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise halen aranıyor.

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canlı yayın tiktok Pakistan
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