TikTok'ta trend olan yapay bronzlaşma çizgileri görenleri şaşırtıyor! "Beni seksi hissettiriyor"

TikTok'ta giderek yayılan bronz makyajlar oldukça etkileşim alıyor. Ancak bu makyajları değiştirerek uygulayan sosyal medya kullanıcıları yeni uygulama olarak yapay bikini izleri oluşturuyor. Erin Dugan Jurchak'ın göğsünde iki farklı, hafif çapraz çizgi yaptığı makyahı paylaştı.

FakeTan hashtag'inde 6,1 milyon kez izlenen Jurchak, "Bronz çizgiler kadınsı ve seksi," dedi.

Jennifer Lopez, Cameron Diaz ve Jessica Biel gibi yıldızların kırmızıya büründüğü bir zamana işaret ederek, "Kendime sahte bronzluk çizgileri vermek bana ten rengi çizgilerin daha moda olduğu 2000'lerde büyüyen gençliğimi hatırlatıyor" dedi.

São Paulo'dan 21 yaşındaki Brezilyalı model Gih Coelho, kendisine 4,6 milyon görüntülenme kazandıran bir TikTok klibi ile Ocak ayında sahte ten rengi trendini gösterdi.

Genç kadın makyaj yaparken bant kullandığını gösterdi. Bronzlaştırıcı makyaj yaptığı alanlara bantı yapıştırarak istediği görünümü kazandı.





