TikTok'ta viral oldu: Siyah noktaları teker teker döküyor! Fiddy metoduyla siyah noktalardan kurtulun

Siyah noktalardan kurtulmak için çeşitli bakım ürünleri ve maskeler kullanılıyor. Ancak ne yapılırsa yapılsın siyah noktalardan etkili bir şekilde kurtulmanın sonucu alınamıyor. Çünkü siyah noktalardan tamamen kurtulmak için uygun bir cilt bakım sürecine girmek gerekiyor. TikTok'ta viral olan fiddy metoduyla evde kolay bir şekilde siyah noktaları yok edebilirsiniz.

FİDDY METODU NASIL YAPILIR?

BİRİNCİ ADIM: GÖZENEKLERDE BİRİKEN KİRLERİ SALİK ASİTLE (BHA) YUMUŞATIN

İlk olarak tercihinize ve cilt yapınıza göre köpük veya jel formda olan yüz temizleyicisiyle yüzünüzü nazikçe yıkayıp, yüzeysel kir ve sebumlardan arının. Salik asit (BHA) içeren toniği makyaj pamuğuna az miktarda döküp tüm yüzünüze uygulayın. BHA’lar yüzünüzde kalan kirlerin ve sebumların yumuşak şekilde giderilmesine yardımcı olur. İkinci aşamaya geçmeden 15 dakika kadar bekleyin.

İKİNCİ ADIMDA KİL MASKESİ KULLANARAK GÖZENEKLERİ TEMİZLEYİN

BHA içeren toniği uyguladıktan hemen sonra, kil maskesini yüzünüze sürün. Cilt tipinize göre seçtiğiniz kil maskesini üzerindeki talimatlara uygun bir şekilde uygulamayı unutmayın. Birkaç dakika bekledikten sonra, ılık suyla kil maskesini arındırın. Cildinizi temiz ve yumuşak bir havlu ile tampon hareketlerle yavaşça kurulayın.

ÜÇÜNCÜ ADIMDA YUMUŞAYAN KİRLERİ TEMİZLEME YAĞIYLA CİLT YÜZEYİNE ÇIKARIN

Kilden arındırdığınız ve kuruladığınız cildinizi yağ bazlı yüz temizleme ürünüyle yıkayın. Yağ bazlı temizleyici tamamen sizin seçiminize kalmış… İster kozmetik markalarının temizleme yağlarını ister gözenekleri tıkamayan ve komedona sebep olmayan doğal yağlardan kullanabilirsiniz. Az miktarda uyguladığınız yağ, cildinizde yaklaşık 15 dakika kadar kalmalı. Ardından birkaç dakika kadar yüzünüze nazik ve yuvarlak hareketlerle masaj yapabilirsiniz.Yüz masajını yaparken elinizde minik taneler hissedebilirsiniz. Bu minik taneler cildinizin altından cilt yüzeyine çıkan sebum ve kirdir.

