TikTok trendleri şaşırtmaya devam ediyor! Sivilceleri geçirmek için yüze şampuan kullanmak faydalı mı?

Sivilceleri geçirmek için farklı farklı cilt bakım ürünleri kullanılıyor. Ancak bu ürünler çok pahalı olsa dahi istenilen sonuçları vermeyebiliyor. Popüler TikToker Elyse Myers, sivilcelerini geçirmek için kepek şampuanı kullandığını paylaştı. 12,9 milyon görüntüleme alan videoda “Cilt bakım ürünlerine çok para harcamadan önce bekleyin. Gidip kepek şampuanı satın alın." yazıyordu.

ORTAOKULDA DERMATOLOG ÖNERMİŞ

Myers, ikisi bir arada kepek şampuanının ortaokuldayken bir dermatolog tarafından kendisine "içindeki çinko olduğu için yüzünüz için inanılmaz etkili " dediği söylendiğinden beri kullandığını paylaştı.

BU TÜYO BAZILARINDA İŞE YARIYOR

Dr. Blair Murphy-Rose, The Post'a dermatologların "bazen cildi tedavi etmek için [reçetesiz] kepek önleyici şampuan kullanılmasını tavsiye ettiğini" ve bu tüyo bazılarında işe yarasa da "sivilce için daha iyi topikal tedaviler olduğunu" söyledi

ÇİNKO AKNEYİ AZALTIYOR

Kurul onaylı derm, "Çalışmalar, çinkonun akneyi azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürdü. Oral çinko takviyesinin rolü, topikal çinkodan daha güçlü bir ilişkiye sahiptir, çünkü topikal çinkonun ciltte bir iyileşmeyi etkilemek için ne kadar iyi nüfuz ettiği net değildir.

Viral klibinde, bedava olarak aldığı ancak "hiç bu kadar kötü bir cilde sahip olmadığı" "süslü şeylerle" cildini temizlemeye çalıştığını açıkladı. Aldığı ürünler işe yaramayınca tüm ürünlerini çöpe attı ve cildini sadece birkaç gün içinde temizlediğini söylediği söylenen kepek şampuanını aldı. Myers takipçilerine "Sadece deneyin," dedi.

"YÜZÜMDE ŞAMPUAN KULLANDIKTAN ÜÇ GÜN SONRA GİTTİ"

Myers'ın tavsiyesi üzerine Chelsea Gerbeshi, hayatında hiçbir zaman pürüzsüz bir cilde sahip olmadığını ve her zaman "volkanik patlamalar" yaşadığını belirterek, deneyimlerini paylaştığı bir TikTok videosu yayınladı. Her türlü çareyi denemek için para akıtmasına rağmen, kepek şampuanını yüz yıkama suyu olarak kullanana kadar hiçbir şeyin cildini temizlemediğini belirtti. Gerbesh, "Hepsi, yüzümde şampuan kullandıktan üç gün sonra gitti"

GÖZENEKLERİ TIKIYOR

Aylardır sivilcelerini kontrol altına almaya çalışan Alexi McKinley, viral hileyi denedi ve sonuçları ortaya çıkarmak için bir TikTok videosu çekti. "Bunun sadece bakteri veya mantar olduğunda işe yaradığını duydum ama belki de bende ikisinin karışımı var? Kim bilir?" McKinley, birkaç gün sonra, hack'i kınayan bir takip klibi paylaştı. ürünlerin "gözenekleri tıkadığını" ve sivilceye neden olmaya devam ettiğini iddia ederek "Bunu kullanmayı bırakın" dedi.

Dr. Aamna Adel, kepek şampuanındaki mantar önleyici ve iltihap önleyici özelliklerin seboreik dermatit veya WebMD'nin "mantar aknesi" olarak adlandırdığı "mantar aknesi" ile savaşmak için kullanılabileceğini açıklayan bir TikTok videosu yayınladı. Saç folikülünüzde enfeksiyona neden olan bir cilt rahatsızlığı olan birçok folikülit türünden biridir. Sivilce gibi görünebilir ve genellikle sivilce ile karıştırılır. Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz, kepek şampuanı kullanmaya değer," dedi, "Ancak aksi takdirde, temiz cilt için birinci seçenek olarak bunu tavsiye etmem."



