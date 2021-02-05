TikTok, yanlış bilgiler için uyarıda bulunacak

Güncellemeyle birlikte, videolar uygulamanın doğruluk denetleyicileri tarafından doğrulanacak. Doğrulanmış olarak işaretlenmiş bir videoyu paylaşmaya çalışan kullanıcılar ise uyarı görecek. “Bu video doğrulanmamış içerik nedeniyle işaretlendi”. Uyarı pop-up şeklinde otomatik olarak çıkacak. Kullanıcılar isterlerse yine de devam edip içeriği görebilecek ya da paylaşabilecekler. Ancak video diğer kullanıcıların ''Sizin İçin'' akışında görünmeyecek. TikTok ayrıca videoyu orijinal olarak yükleyen kişiye gönderisinin işaretlendiğini bildiren bir geri bildirim yollayacak.

TİKTOK'UN TESTLERİNDE YÜZDE 24'LÜK AZALMA

TikTok, yeni doğrulama isteminin insanları daha iyi yönlendirmeye ve bir videoyu paylaşmadan önce düşünmeye teşvik etmesini amaçlıyor. Şirket, uyarılı videolarda yaptığı testlerin, “işaretli” videoların paylaşımını yüzde 24 oranında azalttığını söylüyor. Özellik, kullanıcıları paylaşmadan önce makaleleri okumaya teşvik eden Twitter’ın bildirimine benziyor. Bu açıdan başarılı bir özellik olması yüksek bir ihtimal.

Bazı açılardan, TikTok yanlış bilgilendirmeye karşı diğer sosyal medya platformlarından daha agresif bir yaklaşım benimsiyor. Şirket, üçüncü taraf doğruluk kontrol kuruluşuyla birlikte çalışıyor. Doğruluğu çürütülen videolar otomatik olarak kaldırılıyor. Buna rağmen ABD’de Kongre Binası olayları döneminde uygulamadaki paylaşımlar kontrolden çıkmıştı. TikTok, kendi adına, yeni uyarı özelliğinin “gelişen olaylar sırasında” ortaya çıkan içeriği daha iyi ele almasına yardımcı olması gerektiğini belirtiyor.

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