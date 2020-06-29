TikTok yıldızı Siya Kakkar neden intihar etti?

Siya’nın ölümü hakkında bir açıklama yapılmazken menajerinden sızan bilgilere göre küçük yıldızın intihar ettiği vurgulanıyor. Bollywood tarzı dansları onlarca milyon kez izlenen Siya Kakka’yı intihara sürükleyen neden ise merak ediliyor.

AĞIR DEPRESYON İDDİASI

Genç kızın ajansıyla çalışan ve fotoğraflarını çeken bir fotoğrafçının Instagram’da yayınladığı açıklamaya göre, Siya ağır bir depresyonla savaşıyordu ancak kimse onun intihar edeceğini düşünmüyordu.

Öte yandan, Siya’nın intiharının, TikTok veya Instagram gibi sosyal medya platformlarında genç çocukların “şöhret” aramasının sakıncalarını gündeme getireceği düşünülüyor. Henüz psikolojik gelişimlerini tamamlamamış gençlerin, sosyal medya servisleri üzerinden geniş kitlelere ulaşıp sayısız eleştiri ve saldırı altında kalmasının bu tür sonuçları doğurabileceğinden endişe ediliyor.

Kısa süre önce ise İngiltere’de küçük bir kız, arkadaşlarının Instagram’daki fotoğraflarını “çirkin” bulması nedeniyle bunalıma girerek intihar etmişti. Gençlerin sosyal medyada intihara sürüklenmemesi için Facebook özel bir psikolojik destek ekibi çalıştırıyor ve bu konuda ön tespit yapan bir yapay zekayı işletiyor. Ancak yine de her intihar vakasına yetişemiyorlar.

Peki siz gençlerin sosyal medyadaki aktivitileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sosyal medya uygulamaları, gençlerin psikolojileri için tehlike yaratıyor mu?

Dark 3. Sezon fragmanı sosyal medyayı salladı

