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Tim Cook iPhone SE için Android'i hedef aldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.05.2020 14:03 | Son Güncelleme

Apple CEO'su Tim Cook, iPhone SE 2020 hakkında önemli açıklamalar yaptı. Tim Cook, iPhone SE 2020 üzerinden Android telefonları hedef aldı. iPhone SE 2020'nin performansı için ilginç iddialarda bulundu.

Tim Cook iPhone SE için Android'i hedef aldı!

iPhone SE 2020 tanıtıldığı günden beri gündem olmayı sürdürüyor. Apple'ın yeni uygun fiyatlı iPhone modeli sadece teknoloji gündeminin değil, Apple'ın CEO'sunun da gündeminde bir hayli yer ediniyor. Bunu Apple CEO'su Tim Cook'un açıklamalarından anlamak mümkün. Ancak Tim Cook bu kez açıklamalarında iPhone SE 2020'yi överken, Android tarafına da mesaj gönderdi.

TİM COOK İPHONE SE 2020'Yİ ÖVDÜ

Tim Cook, Apple'ın mali durum raporlarını açıklamak üzere şirketin yatırımcılarıyla buluştu. Tim Cook, mali durum raporlarından bahsederken konu iPhone SE 2020'ye geldi. Apple'ın patronuna iPhone SE'nin hangi bölgelerde daha popüler olmasını bekledikleri soruldu. Tim Cook'un cevabı ise oldukça açıktı; 'Gelir seviyesi düşük olan ülkelerde iPhone SE daha çok tercih edilecek.' iPhone SE'nin gerçekten uygun bir fiyata sahip olduğunu belirten Cook, yeni iPhone'un çok sayıda tüketiciyi iOS ile tanıştıracağını ifade etti. Apple'ın başındaki isim en cesur açıklamasını ise sona sakladı.

iPhone SE 2020

'EN İYİ ANDROİD'TEN BİLE HIZLI'

2020 iPhone SE'nin performansına değinen Tim Cook, yeni iPhone'un en iyi Android telefondan bile hızlı olduğunu iddia etti. Tim Cook'a göre bu inanılmaz bir şey. Ayrıca bu Tim Cook'un dolayısıyla Apple'ın ürününe ne kadar güvendiğinin de bir ispatı. Bu açıklamalar tüketicilerde bir etki gösterir mi bilinmez ancak iPhone SE satışları şimdilik Apple'ın istediği doğrultuda ilerliyor.

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