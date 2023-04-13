TIME dergisi seçti! Dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı... Haluk Levent'ten açıklama: Ödülü reddediyorum

TIME dergisinin editörleri ve okurlarının oylarıyla belirlenen 'en etkili 100 kişi' listesi açıklandı. Bilim, sanat, iş, siyaset ve spor dünyasından isimlerin yer aldığı listede Haluk Levent, Özlem Türeci ve Uğur Şahin de yer aldı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, milyarder Elon Musk, futbolcu Leo Messi ve Kylian Mbappe, oyuncu Jennifer Coolidge ile Michael B. Jordan da listedeki ünlü isimler arasında yer aldı.

Listenin açıklanmasının ardından Haluk Levent, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Levent, ödülü reddettiğini duyurduğu paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Resmi açıklama geldi az önce. İngiltere Kralı Charles, ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim. Türkiye’den 182 kişi önerilmiş. Editörler araştırma yapmış.

'İÇERİK BENİ ÜZDÜ'

Twitter’da dünya sıralamasındaki gücü. Görüntülenme ve etkileşim gücü. Üye sayısı. Ahbap’ın geçmişte ve son depremdeki çalışmalar. Ama içerik beni üzdü. Referans olan kişi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil.

'ÖDÜLÜ REDDEDİYORUM'

Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika’ya gitmeme kararı aldım. Deprem sürecinde tüm devlet kurumları, hükümet, tüm muhalefet, belediyeler ve 18 bin STK yani tüm ülke tek yürek olup herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım. Bilginize."





