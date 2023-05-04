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Tıp literatürüne girmişti... O profesöre rezidans yakınında saldırı! Annesinin ameliyatından sonra...

04.05.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da başarılı kalp ameliyatlarıyla tıp literatürüne giren Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer, geçen sene ameliyat ettiği bir hasta yakını tarafından annesinin ölümünden sorumlu tutularak silahla darbedildi. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, hasta yakını profesörün başına silah kabzasıyla vurdu. Olayda 2 kişi gözaltına alındı. Profesör ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Tıp literatürüne girmişti... O profesöre rezidans yakınında saldırı! Annesinin ameliyatından sonra...

Akıllara durgunluk veren olay önceki akşam saatlerinde Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki bir rezidans yakınlarında meydana geldi. Bir hasta yakının tıp literatürüne giren kalp profesörüne saldırdığı ve silahın kabzasıyla başına vurup darbettiği olayda 2 kişi gözaltına alındı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. İşte detaylar...

SİLAHIN KABZASIYLA BAŞINDAN YARALAYIP KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki K.S. bir yıl önce annesini ameliyat eden ve ölümden sorumlu tuttuğu kalp damar cerrahı Prof. Dr. Murat Biçer ile karşılaştı. K.S. annesinin ölümünde suçlu olduğunu öne sürdüğü doktoru yanında bulundurduğu tabancanın kabzası ile başından yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri K.S. ve bir arkadaşını gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan ve bir gece beyin cerrahi servisinde müşahade altında tutulan Murat Biçer ise taburcu edildi. Saldırı anı da AVM'deki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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PROFESÖR, TIP LİTERATÜRÜNE GİRMİŞTİ

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer, 2020 yılında genişliği normal değerin yaklaşık beş katına çıkan aort damarına yaptığı başarı ameliyatla tıp literatürüne girmişti. Solunum sıkıntısı yaşayan 77 yaşındaki kadının, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine başvurması üzerine, kadının normalde 3 santimetre civarında olması gereken aort damarının yaklaşık 15 santimetre olduğu belirlendi. Kalpten çıkan, vücuttaki en büyük damar aortun, tüm vücuda kanın yayılmasını sağlayan ana damar olması nedeniyle durumu hassasiyetle inceleyen Prof. Dr. Biçer, damarın her an yırtılma riski taşıması nedeniyle hastayı ameliyata aldı.

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Ameliyatta, damar çıkarılarak yerine sentetik bir damar yerleştirildi. Biçer, aynı bölümdeki Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yüksel ve Dr. İrem İris Kan'la ameliyatla ilgili makale hazırladı. Makale uluslararası kardiyovasküler dergisi ''Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery"de yayınlanarak, bugüne kadar bu genişlikte bir aort damara yapılmış ameliyat olarak tıp literatürüne girmişti.

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Türk Sağlık Sen 2 Nolu Şube Başkanlığı bugün saldırıyı kınayacağını açıkladı. Sendikadan yapılan açıklamada, "Hastanemiz Kalp Damar Anabilim Dalı hocalarımızdan Prof Dr. Murat Biçer'e yapılan alçakça saldırıyı kınamak ve sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet olaylarına tepki göstermek için hastanemiz orta kapısı önünde sendikamız tarafından 12.30'da basın açıklaması yapılacaktır" denildi. (İHA)

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Doktor Profesör Bursa

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