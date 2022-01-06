Tıp tarihinde bir ilk: Defibrilatörlü drone, kalp krizi geçiren adamın hayatını kurtardı

Drone ile sevkiyat artık geleceğin değil, bugünün hizmeti olmaya başladı. Günümüzde A noktasından B noktasına drone aracılığıyla herhangi bir nesneyi taşımak mümkün. Ancak İsveç'te yaşanan bir olay, oldukça dikkate değer.

KALP KRİZİ GEÇİREN ADAMA DRONE İLE SAĞLIK DESTEĞİ

İsveç'in Trollhättan kentinde 71 yaşındaki bir adam kar kürerken kalp krizi geçirdi. İşe giderken adamın yere yığıldığını gören doktor, bir şeylerin ters gittiğini anladı ve yardıma koştu. Adamın nabzı yoktu. Doktor başka birinden acil yardım hattını aramasını isterken, talihsiz adama kalp masajı yapmaya başladı. Birkaç dakika sonra ise defibrilatörlü drone geldi. Böylece defibrilasyon yoluyla hayat kurtarıcı önlemler ambulans gelmeden önce başlatılabildi ve adamın hayatı kurtarıldı.

Kalp krizi geçiren adam, tamamen iyileştikten sonra “Bu yeni teknolojiye ve defibrilatörün hızlı teslimatına ne kadar minnettar olduğumu kelimelerle ifade edemem. Drone olmasaydı muhtemelen burada olmazdım” dedi.

DEFİBRİLATÖR NEDİR?

Defibrilatör, kalbin normal dışı atımının tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan cihazdır. Fibrilasyona uğramış veya yeni durmuş kalbe elektrik enerjisi şok halinde verildiği takdirde kalp dışarıdan uyarılır ve kasılır. Kalpteki VF/VT türü ritim bozukluklarının tedavisinde de kullanılır. Kısaca, elektro şok cihazı olarak da nitelenebilir.

