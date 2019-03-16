Tiran'da hükümet karşıtı protesto

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da muhalefet tarafından düzenlenen hükümet karşıtı protestoda bazı polis ve göstericiler yaralandı.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Sosyalist Bütünleşme Hareketinin (LSİ) organize ettiği gösteriye katılan binlerce kişi Başbakanlık binası önünde geçici hükümetin kurulmasını ve erken seçime gidilmesini talep etti.

Göstericilerin bir kısmının Arnavutluk Meclisinin önüne gelerek polis kordonunu delmeye çalışması üzerine arbede yaşandı.

Göstericiler emniyet mensuplarına sis bombası ve çeşitli nesneler atarken, polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Çıkan olaylarda bazı polis ve göstericiler yaralandı.

Muhalefet lideri ve DP Genel Başkanı Lulzim Basha, parti merkezi önünde toplanan göstericilere yaptığı konuşmada, "Bugün, Tiran ve Millet Şehitleri Bulvarı'nın tarihinde görülen en büyük birlik günüdür. Arnavutluk ve tüm dünya bugün, özgürlük, demokrasi ve Avrupa değerleri için beraber olan bir milletin kararlılığını gördü." dedi.