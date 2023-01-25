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Tırnaklarını aylardır kesmeyen kadın sosyal medyada gündem oldu

25.01.2023 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El ve ayak tırnaklarının düzenli olarak kesilmesi ve bakımlarının aksatılmaması hem görünüm hem de sağlık açısından önem taşıyor. Son zamanlarda giderek artan protez tırnaklar nedeniyle gerçek tırnakların kesilmesi aksatılabiliyor. Bir tırnak teknisyeni TikTok hesabında müşterisinin tırnaklarını göstererek gündem yarattı.

Tırnaklarını aylardır kesmeyen kadın sosyal medyada gündem oldu

TikTok'ta yaptığı tırnakları paylaşan tırnak teknisyeni Cristina, gelen müşterisinin protez tırnaklarını ilk olarak 4 Ağustos'ta yaptırdığını ve Kasım ayına kadar çıkartmadığını belirtti. Geçen 13 hafta boyunca iyice uzayan tırnaklarını gören sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.

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Paylaşılan videoda müşterinin yaptırdığı Fransız manikür tarzındaki tırnaklarının çoğu, doğal tırnaklarının yarısına kadar inmişti. Videoyu izleyenlerden biri "Ayakkabılarını nasıl giyiyor?" yazdı.

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Bir başkası ise tırnaklarının ayak numarasını büyüteceğini belirterek şaka yaptı. Benzer yorum yapan başka sosyal medya kullanıcısı ise "Bütün yıl parmak arası terlik giydi." diyerek güldü.


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