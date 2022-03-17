Tiroid derdine deva! Bu kürü her gün uygulayın, sonuçlar inanılmaz!

Tiroid, boğazda adem elması olarak bilinen bölgenin altında, soluk borusunun önünde yer alan bir organdır. Guatr, hipotiroidi, hipertiroidi bir tiroid hastalığıdır. Troid hastalığı için cevizli kürü uygulayabilirsiniz.

CEVİZ KÜRÜ NASIL UYGULANIR?

Cevizin içinden 50 tane perde alın ve 1 litre suya koyun, ağzını kapatın. Kapalı yerde 7 gün boyunca bekletin ve her gün 1 fincan bu sudan tüketin. 20 gün boyunca birer hafta ara vererek uygulayın. Cevizin reçelini ve cevizin kendisini tüketin.

CEVİZİN FAYDALARI NELER?

Cevizin iç kabuğunun insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Metabolizmayı da iyileştiren ceviz vücuda bakır, kalsiyum, selenyum, demir, çinko gibi mineraller sağlar. Büyüme ve gelişme, sindirim ve nükleik asit sentezi gibi metabolik aktivitelere fayda sağlar. Ceviz düzenli olarak tüketildiğinde faydaları da artar ve bağışıklık sistemini güçlendirir.



CEVİZ KABUĞU FAYDALARI NELER?

Ceviz kabuğu soğuk algınlığına, midedeki kurtlara, şeker hastalığına iyi gelir. Kanser düşmenı olan ceviz kabuğu stresi azaltır, zayıflatır ve kalp sağlığını korur. Faydaları saymakla bitmeyen ceviz kabuğu aynı zamanda kalp sağlığını korur, uykuyu düzene sokar ve cilde iyi gelir. Ceviz kabuğunun su ile kaynatılarak tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilir.



