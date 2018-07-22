Tiroid Hastalıkları Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Ülkemizde özellikle tiroid bezinin salgıladığı T3 ve T4 hormonlarının seviyesini etkileyen karalahana bitkisinin yoğun olarak tüketilmesinden dolayı Doğu Karadeniz bölgesinde daha yaygın olarak görülen tiroid hastalıklarının önüne geçmek mümkün. Doğru beslenme ve ilaç takviyesinin yanı sıra bitkisel tedaviyle de önlenebilen tiroid hastalıkları artık kabus olmaktan uzak. Tiroid Nedir? Tiroid, soluk borusunu üç taraflı olarak kaplayan bir bezdir. Tiroid bezinin salgıladığı T4 (tiroksin ya da kalkanbezi hormonu)ve T3 (triiyodotironin) hormonları vücudun adrenalin ve dopamin hormonlarını salgılamasına ve hormonların dengeli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Adrenalin ve dopamin, korku, heyecan ve zevk gibi duygusal tepkilerde aktif rol oynarlar. Tiroid bezinin salgıladığı diğer hormonlar, kalori ve oksijenin enerjiye dönüştürülmesini sağlayan metabolizmanın düzenli olarak çalışmasına destek olurlar. Tiroid bezi düzgün çalışmazsa vücut proteinleri yakamaz, bu da karbonhidratların ve proteinlerin işlenmesini engeller. Bu nedenle tiroid hastalıkları kontrolsüz biçimde kilo alımına sebep olur. Çoğu vakada, tiroid bezindeki düzensizliğin ilaç tedavisi ya da beslenme düzeninde değişiklikle kontrol altına alındığı görülmüştür.

Tiroid Hastalıkları Neden Olur? Tiroid beziyle ilgili hastalıklarda belirleyici bir etken vardır. Tiroid, kendi kendine hormon üretemez, bir uyarıcıya ihtiyacı vardır. Bu durumda tiroid bezi çalışmazsa ne olur? Tiroid bezi vücudun ihtiyaç duyduğu hormonları üretebilmek için, tiroid uyarıcı hormon (TSH) salgılayan hipofiz bezinin yardımına muhtaçtır. Hipofiz bezinin TSH salgılayamayacak durumda olması da tiroid bezi hastalıklarına sebep olur. Tiroksin ya da triiyodotironin salgılanmasını tetikleyen TSH hormonunun yeterli seviyede olmaması, bu hormonların çok az ya da çok fazla üretilmesine neden olarak tiroid hastalıklarındaki baş aktör konumuna gelmelerine sebep olur. Örneğin, tiroid bezinin az çalışması ne tür hastalıklara yol açar sorusunun birincil yanıtı hipotiroididir. Tiroid Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilir? Tiroid hastalıklarının tedavisini tek bir başlık altında aktarabilmek mümkün değildir. Tedavi yöntemini aktarabilmek için önce hastalığın türü tespit edilmelidir. Tiroid bezinin az ya da fazla miktarda hormon üretmesine bağlı olarak hastalığın tedavi yöntemi de farklılık gösterir.

Hipofiz bezinin fonksiyonuna bağlı olarak pek çok farklı tiroid bezi rahatsızlığı meydana gelir. En yaygın görülen tiroid hastalıkları, aşırı miktarda hormon üretilmesi sonucu oluşan hipertiroidi ve yetersiz oranda hormon üretilmesinden kaynaklanan hipotiroididir. 1. Hipertiroidi

Pek çok farklı durum hipertroidiye sebep olabilir. Otoimmun bozukluğundan kaynaklanan graves hastalığı, hipertiroidinin en yaygın nedenidir. Tiroid bezi nasıl hızlı çalışır sorusunun yanıtı otoimmun sistemindeki bir bozukluktur. söz konusu bozukluk, tiroid bezinin çok fazla hormon üretmesine neden olur. Hipertroidi kadınlarda daha sık görülür. Genetik olarak kan bağı olan kişilerde birbirine aktarılabilen hipertiroidin diğer nedenleri, T4 ve T3 hormonlarının üretimi için ana madde olan iyotun fazlalığı,

T4 ve T3 hormonlarının kontrolsüz sızmasına neden olan tiroid bezi iltihabı,

Yumurtalık ya da testis tümörü,

Hipofiz ya da tiroid bezi tümörleri,

Beslenme ya da ilaç yoluyla çok fazla miktarda tetraiyodotironin almak şeklinde sıralanabilir. Hipertiroidi hastalığında gırtlakta özellikle başın geriye yaslanmasında belirginleşen ve fiziksel muayenede ele gelen bir ya da birden fazla tiroid nodülü oluşur. Hastada ayrıca, İştah artışı,

Gerginlik,

Huzursuzluk,

Konstantrasyon eksikliği,

Kalp atışlarında düzensizlik,

Kaşıntı,

Saç dökülmesi,

Bulantı ve kusma gibi belirtiler gözlemlenir. Eğer hastada, Nefes darlığı,

Bilinç kaybı,

Geçmeyen baş dönmesi,

Hızlı ve düzensiz kalp atışı gibi belirtiler gözlemleniyorsa vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerekir. Kişide hipertiroidi şüphesi varsa tiroid testi olarak adlandırılan kolesterol ve hormon testleri uygulanarak hastalık teşhis edilmeye çalışılır.

Hipertiroidi tedavisinde yaygın olarak uygulanan üç yöntem vardır.

Eğer hastalık yaşamı tehdit eder boyuta gelmemişse tapazol etken maddeli ilaçların kullanımıyla tiroid bezi aktivitesi kontrol altına alınır. Hastalık ilaçla tedavi evresini geçmişse, radyoaktif iyot yöntemine başvurulur. Bu yöntemle aşırı hormon üreten hücreler yok edilir. Bu yöntemin, ağızda ve gözlerde kuruluk, boğazda ağrı gibi yan etkileri olabilir. Son tercih olarak doktor tiroid bezinizin bir kısmını ya da tamamını almayı tercih edebilir. Bu durumda hipotiroididen korunmak için T4 ve T3 hormonlarının takviyesine ihtiyaç duyulur. 2. Hipotiroidi

Hipertiroidinin aksine hipotiroidi, T4 ve T3 hormonlarının yeterli düzeyde üretilmemesinden kaynaklanır. Vücutta bulunan neredeyse tüm organlara enerji sağlamakla yükümlü olan tiroid bezinin düzgün çalışmaması bu hormonların az üretilmesine neden olur ve kalp ritminden sindirim sistemine kadar pek çok eylemi etkiler. Tiroid bezinin az çalışması durumunda ortaya çıkan hipotiroidi bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanır. Antikorlar, vücuda giren zararlı bakteriler yerine sağlıklı doku hücrelerini hedef alır. Bu saldırıda hasar alan tiroid bezi vücudun ihtiyaç duyduğu oranda hormon üretemez. Ayrıca, hipertiroidiye bağlı olarak hastanın tiroid bezinin alınması da hipotiroidiye neden olabilir. Hipotiroidi olduğundan şüphelenilen kişide, Halsizlik,

Üşüme,

Depresyon,

Ciltte kuruluk,

Kaslarda zayıflık,

Kilo alımı,

Düşük kalp ritmi,

Yüksek kolesterol,

Adette düzensizlik gibi belirtiler gözlemlenir. Hipotiroidinin tedavisinde yaygın olarak hormon takviyesi uygulanır. Yapılan kan testleriyle hastanın ihtiyaç duyduğu hormon miktarı belirlenir ve ilaçlar aracılığıyla bu oran yeterli seviyeye yükseltilir. Hipotiroidi hastası için tiroid tedavisi ne kadar sürer sorusunun yanıtı ömür boyudur. Bu hastalık, tam olarak tedavi edilemez ve yaşam boyu kontrol altında tutulması gerekir. Levoksil etken maddeli ilaçlar T4 hormonunun sentetik bir kopyasını üreterek organların ihtiyaç duyduğu hormon takviyesini sağlar. Yaşam boyu süren ilaç tedavisinde her yıl düzenli olarak yapılan TSH ölçümleriyle hastanın ihtiyaç duyduğu hormon miktarı belirlenir. Her yıl aynı oranda hormon takviyesi yapılmaz.